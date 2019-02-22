مايا, دياب, تحدث, ضجة, بسبب, تصميم, بنطالها, الغريب,

لا شك أن الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ تعتبر من أكثر الفنانات اللواتي يبحثن عن كل ما هو جديد في عالم الموضة، وتعتبر من ضمن الأكثر السيدات أناقة.

مؤخرا نشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة إلتقطتها أثناء رحلتها خارج لبنان، ظهرت فيها مرتدية بنطالا ذات تصميم غريب، وهو عبارة عن جينز مع بقع بيضاء.