رئيس, أتلتيكو, مدريد, ردا, على, رونالدو:, لديه, 3, ألقاب, فقط,

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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة مصيرية سترسم ملامح المنافسة على لقب الدوري...
شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا،...
تعرض منزل مهاجم ليفربول ساديو ماني للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ضيفه...
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تدرس فكرة بيع الويلزي غاريث بيل،...
قال باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من...
فجر مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، مساء الأربعاء، موجة غضب عارمة...
استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جماهير مضيفه أتلتيكو...
فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما...
تلقى عشاق برشلونة الإسباني، خبرًا سارًا، اليوم الأربعاء، خلال تدريبات الفريق...
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن والد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، يلعب...