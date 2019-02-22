رئيس, أتلتيكو, مدريد, ردا, على, رونالدو:, لديه, 3, ألقاب, فقط,

رد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد على تصريح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أكد فيه تتويجه بـ5 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا مقابل صفر لـ"الروخي بلانكوس".

وقال سيريزو في تصريح صحفي إن رونالدو فاز بـ3 ألقاب فقط، وليس 5، لأن اللقبين الآخرين اللذين توج بهما كانا على حساب أتلتيكو مدريد (2014 و2016)، ولا يجب احتسابهما.وأكمل: "سأحدثكم عن ذلك في لقاء مقبل".ولم تفسر الصحف الإسبانية المقصود بتصريحات سيريزو المبهمة، فربما كان يشير إلى أن "الدون" لم يكن حاسما في النهائيين ضد فريقه، أو قد يكون تلميحا لاستفادته من الأخطاء التحكيمية.وكان رونالدو قد أشار إلى جماهير أتلتيكو مدريد بأصابعه الخمسة إلى فوزه بالتشامبيونز ليغ 5 مرات، وذلك بعدما أطلقت ضده هتافات وصافرات استهجان، خلال مواجهة "الروخي بلانكوس" وضيفه يوفنتوس الأربعاء الماضي (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وعقب المباراة قال رونالدو للصحفيين إنه فاز بلقب المسابقة خمس مرات، بينما لا يمتلك أتلتيكو أي لقب في تاريخه.