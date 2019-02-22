تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-22 16:43:56 موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي |  2019-02-22 16:38:31 الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة من عرابة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة |  2019-02-22 14:39:55 روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا |  2019-02-22 14:37:52 شموئيل ابواب يزور عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد |  2019-02-22 14:31:54 "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! |  2019-02-22 14:28:22 سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي |  2019-02-22 12:45:12 أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة |  2019-02-22 12:20:56 فيديو - المقدسيون يدخلون باب الرحمة لأول مرة منذ 2003 |  2019-02-22 11:17:47 أمسية صورة وفكرة وجوائز بمدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-22 10:38:13 اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك |  2019-02-22 10:16:32 نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو |  2019-02-22 09:25:42 47 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيست .. اليكم التحالفات |  2019-02-22 09:24:45 استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" |  2019-02-22 09:14:20 خاص بالصنارة- إرتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في البلاد و %13 من الأزواج يتطلقون أول 15 سنة من حياتهم الزوجية |  2019-02-22 08:29:23 إسرائيل تطلق مركبة فضائية إلى القمر |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بلاده بأنها "النظام الوحيد الذي يدار على أساس إسلامي"، وكشف الدولة التي يوجد فيها "أفضل أبرز أصدقائها".



وحذر سليماني، في كلمة ألقاها أمس الخميس أثناء فعالية أقيمت في مدينة بابل شمال إيران، من "خطر الفكر الوهابي الذي أصبح واضحا في المنطقة"، مشددا على أن الوهابيين "بذلوا جهودا كبيرة لتشويه صورة الإسلام".


وذكر قائد "فيلق القدس" أن الوهابية "جذورها يهودية"، محملا إياها المسؤولية عن "تدمير بلدين مسلمين في المنطقة تحت يافطة تنظيم "داعش" وقتل مئات آلاف الأبرياء وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف مسجد".


ووجه سليماني انتقادات إلى المملكة السعودية، إذ قال إن "بعض الدول تمتلك الثروة لكنها تفتقر للاقتدار".




كلمات متعلقة

سليماني:, إيران, الدولة, الوحيدة, التي, تدار, على, أساس, إسلامي,

تابعونــا

موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي 2019-02-22 | 16:43:56

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عزم روسيا على مواصلة التعاون...

روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا 2019-02-22 | 14:39:55

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات...

أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة 2019-02-22 | 12:45:12

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم...

إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل 2019-02-21 | 12:30:27

لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، احتمال اندلاع نزاع عسكري مع...

مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية 2019-02-21 | 11:25:07

أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص في مدينة ميونخ...

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) 2019-02-21 | 10:09:49

روت داعشية ألمانية من أصول تركية للمحققين الألمان كيف قضت ليلة زفافها في حجرة...

قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل 2019-02-21 | 09:48:21

تعقد الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قمة في القاهرة الأسبوع المقبل، ستبحث فيها...

مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش 2019-02-21 | 08:55:16

أودى حريق اندلع الليلة الماضية في عاصمة بنغلادش دكا بحياة 70 شخصاً، وأعلن مسؤول في...

5 اصابات بخانيونس بعد غارات جوية شرق البريج 5 اصابات بخانيونس بعد غارات جوية شرق البريج 2019-02-20 | 22:01:16

أصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر...

12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا 12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا 2019-02-20 | 14:45:04

أعلنت الشرطة السويسرية أن عددا من الأشخاص طمروا إثر حدوث انهيار ثلجي مفاجئ في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقصلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهمصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة امصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكسائق دراجة نارية شاحنة شارع 60 عومر مفترق اسعاف مستشفى شرطة حادص طرق مروع قرب بئر السبع اصابات الشرطة تخليص عالقين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com