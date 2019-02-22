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أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، في اتصال هاتفي بينهما، على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة.



وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر لها في الرئاسة التركية، أن الرئيسين أردوغان وترامب بحثا المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها.


وأضافت "الأناضول" أن الرئيسين أكدا عزم البلدين المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب.


وأوضحت أن أردوغان وترامب اتفقا أيضا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنويا.


وكان مسؤول في المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تفاوض تركيا حول إقامة منطقة "عازلة" في شمال شرق سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.


ويوم 19 ديسمبر، أعلن ترامب عن قراره البدء بسحب نحو ألفي عسكري أمريكي من سوريا، مبررا هذه الخطوة بتحقيق هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في هذا البلد، وكان ذلك الهدف الوحيد لتواجد القوات الأمريكية هناك، بحسب ترامب.


وكان من المقرر أن تستغرق عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا فترة تتراوح بين 60 يوما و100 يوم.




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