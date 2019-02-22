فيديو - المقدسيون يدخلون باب الرحمة لأول مرة منذ 2003

تمكن المقدسيون اليوم الجمعة، من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته.

ودخل المقدسيون مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصىل لأول مرة بعد إغلاقه عام 2003 من قبل قوات الاحتلال.وحولت الشرطة صباح اليوم، القدس الى ثكنة عسكرية في محاولة التصدي لدعوات المقدسيون بالنزول الى ساحات الاقصى والصلاة امام باب الرحمة.