قال خبير إن عقارا "سحريا" جديدا يمكن أن يغير طريقة علاج النساء المصابات بأحد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكا.

ويتغلغل الجسم المضاد "Sacituzumab" في الخلايا السرطانية، بآلية مشابهة لعمل "صاروخ موجه"، حيث يسلم "رأسا حربيا" في شكل دواء فعال للعلاج الكيميائي.ويتميز العلاج المطور بأنه يستهدف الأورام مباشرة، مع تجنب الخلايا السليمة، ما يخفض من الآثار الجانبية للعلاج.وفي تجربة سريرية شملت 108 من النساء المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، الذي انتشر في جميع أنحاء الجسم، تسبب العقار في حدوث انكماش "ملحوظ" للأورام.وعموما، استجاب ثلث المرضى للدواء المطور، وكان معدل البقاء على قيد الحياة نموذجي، وصل لنحو 13 شهرا.وقال كبير الباحثين، الدكتور كيفن كالينسكي، من جامعة كولومبيا، نيويورك: "أعتقد أن هذا الدواء لديه القدرة على تغيير طرق العلاج، لأن البيانات تبدو مقنعة للغاية، حتى مع قلة عدد المرضى الخاضعين للتجربة، نسبيا".وتجدر الإشارة إلى صعوبة علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي، الذي يتميز بمناعته ضد الأنواع الطبيعية للعلاج الهرموني والأدوية التي تستهدف بروتين "HER-2" المغذي للسرطان.وكتب الباحثون في مجلة "New England" للطب، أن العقار الجديد يجري اختباره أيضا ضد أنواع أخرى من سرطان الثدي، وكذلك سرطان المثانة والبروستات.