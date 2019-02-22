يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة مصيرية سترسم ملامح المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي إلى حد بعيد، في مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة بفارق النقاط عن ليفربول، وكان السيتي قد خاض مباراة هذه المرحلة في وقت سابق، وفاز على إيفرتون 2-0.ويسعى ليفربول إلى هزيمة فريق "الشياطين الحمر" على ملعبه واستعادة الصدارة، والحصول على دفعة قوية نحو لقب البريميرليغ الغائب منذ حوالي 1990.وتشكل المباراة تحديا قويا للاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب، في مواجهة تألق مانشستر يونايتد منذ استلام النرويجي أولي غونار سولسكاير زمام الأمور بعد إقالة جوزيه مورينيو.وخاض اليونايتد بقيادة سولسكاير 12 مباراة في مختلف المنافسات، فاز في 10 منها وتعادل في واحدة، وخسر المواجهة الأوروبية الوحيدة أمام باريس سان جرمان بهدفين نظيفين. لكنه لم يهزم بقيادة سولسكاير في البريميرليغ.ويسعى الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى فك العقدة الطويلة أمام "الشياطين الحمر".وسجل صلاح 17 هدفا هذا الموسم متصدرا لائحة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أحرز فيرمينيو 12 هدفا، وهز ماني الشباك في 9 مناسبات إلى الآن.ولكن منذ وصول صلاح إلى ليفربول الموسم الماضي، لم يتمكن الثلاثي من تسجيل سوى هدف واحد في مرمى مانشستر يونايتد، وهو الهدف الذي سجله ماني في الآنفيلد في مواجهة ديسمبر الماضي.وخلال 700 دقيقة لعب و8 مشاركات ضد مانشستر يونايتد، لم يتمكن الثلاثي من هز الشباك إلا في تلك المناسبة الوحيدة.وفي كل مرة يواجه صلاح أحد الأندية الكبرى، تتجدد الانتقادات بشأن عدم تمكنه من التسجيل في شباكها. ولم يعرف هداف الدوري الإنجليزي، إلى الآن الطريق إلى شباك مانشستر يونايتد.وإن تمكن النجم المصري من التسجيل في مرمى "الشياطين الحمر" خلال "ساعة ونصف" من اللعب فسيسكت كل الأصوات التي تعتبر عجزه أمام الأندية الكبرى إحدى نقاط ضعفه.