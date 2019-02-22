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اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب نداءات للقيام بإضطرابات والعبث بالنظام أثناء تلاوة صلوات الجمعة في الحرم القدسي الشريف نشرت الشرطة قواتها بشكل معزز لمنع أي محاولة للعبث بالنظام أثناء الصلوات في الحرم القدسي الشريف وخارجه.



كجزء من جهوزية الشرطة واستعداداتها وبناءا على معلومات إستخباراتية تم توقيف 60 مشتبهاً هذه الليلة بشبهة التحريض والعبث بالنظام.


هذا وسيتم توقيف مشتبهين إضافيين في الساعات القريبة.







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