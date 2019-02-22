نتنياهو, يلتقي, بوتين, الاربعاء, في, موسكو,

وذكر مكتب نتنياهو في بيان ان نتنياهو سيلتقي بالرئيس بوتين في موسكو يوم 27 فبراير شباط، وسيركز الاجتماع على الأرجح على قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف السوري.

يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يوم 27 الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

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