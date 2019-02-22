47, قائمة, تتنافس, في, الانتخابات, للكنيست, .., اليكم, التحالفات,

اُغلق منتصف الليلة الماضية باب تسجيل الأحزاب لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين. وستتنافس فيها سبع واربعون قائمة على صوت الناخب الإسرائيلي وهو رقم قياسي في تأريخ اسرائيل .

,قدمت الاحزاب العربية للجنة الانتخابات للكنيست قائمتين لخوض الانتخابات.وقدمت الجبهة والعربية للتغيير قائمة فيما ستخوض العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات بقائمة اخرى.وتضم قائمة الجبهة والعربية كلا مني: ايمن عودة في المقعد الاول، ويليه أحمد الطيبي، وعايدة توما سليمان واسامة سعدي وعوفير كسيف ويوسف جبارين وسندس صالح وجابر عساقلة وطلال القريناوي ويوسف عطاونة ووائل يونس وخالد حسونة.ويترأس منصور عباس قائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، وفي المقعد الثاني إمطانس شحادة ومن ثم عبد الحكيم حاج يحيى، وهبة يزبك وطلب أبو عرار، ومازن غنايم وسعيد الخرومي، ومحمد إغبارية.وشهد يوم أمس ظهور تحالفات حزبية كان أبرزها الإعلان عن تحالف حزبي "منعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس و"هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد لخوض الانتخابات معًا.وقد اتفق الاثنان على التناوب على رئاسة الحكومة في حال الفوز بالانتخابات، بحيث يتولى غانتس هذا المنصب أولا لمدة عامين ونصف العام ثم يليه لبيد. ويحل في القائمة الموحدة موشيه يعالون فغابي اشكنازي رابعًا.حزب أبيض أزرق يتقدم على حزب الليكود لأول مرةولأول مرة منذ انطلاق الحملة الانتخابية أظهرت استطلاعات الرأي العام أن حزب ازرق ابيض يتقدم بفارق خمسة إلى ستة مقاعد على خصمه الليكود. ومع ذلك يتبين أن لكتلة اليمين واليهود المتشددين الأغلبية في الكنيست مع اثنين وستين مقعدا مقابل سبعة وأربعين مقعدا لكتلة المركز – يسار بدون الأحزاب العربية.وقال رئيسا حزب ازرق ابيض بيني غانتس ويائير لابيد انه تم أمس انشاء حزب حاكم جديد يهزم حكومة بنيامين نتنياهو. أما نتنياهو أكد أن الاختيار في الانتخابات القادمة سيقع إما على حكومة يمين قوية برئاسته او على حكومة يسار ضعيفة يقودها غانتس ولابيد وتعتمد على كتلة مانعة للأحزاب العربية.تصوير - afp