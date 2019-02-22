تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-22 11:17:47 أمسية صورة وفكرة وجوائز بمدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-22 10:38:13 اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك |  2019-02-22 10:16:32 نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو |  2019-02-22 09:25:42 47 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيست .. اليكم التحالفات |  2019-02-22 09:24:45 استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" |  2019-02-22 09:14:20 خاص بالصنارة- إرتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في البلاد و %13 من الأزواج يتطلقون أول 15 سنة من حياتهم الزوجية |  2019-02-22 08:29:23 إسرائيل تطلق مركبة فضائية إلى القمر |  2019-02-22 08:27:28 المصادقة على تصدير تفاح المزارعين الدروز الى سوريا |  2019-02-22 08:25:47 نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: نواجه خطراً حقيقياً |  2019-02-22 06:12:09 اجواء غائمة ولاتغير على درجات الحرارة |  2019-02-21 21:57:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":إجادة اللعبة السياسية للاحزاب العربية في الكنيست المقبلة والتأثير على السياسات أهم من عدد النوّاب |  2019-02-21 23:39:01 اصابة شابين باطلاق نار في طمرة |  2019-02-21 22:12:37 تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست |  2019-02-21 22:08:05 استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد |  2019-02-21 22:03:05 المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

47 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيست .. اليكم التحالفات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اُغلق منتصف الليلة الماضية باب تسجيل الأحزاب لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين. وستتنافس فيها سبع واربعون قائمة على صوت الناخب الإسرائيلي وهو رقم قياسي في تأريخ اسرائيل . 



,قدمت الاحزاب العربية للجنة الانتخابات للكنيست قائمتين لخوض الانتخابات.
وقدمت الجبهة والعربية للتغيير قائمة فيما ستخوض العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات بقائمة اخرى.

وتضم قائمة الجبهة والعربية كلا مني: ايمن عودة في المقعد الاول، ويليه أحمد الطيبي، وعايدة توما سليمان واسامة سعدي وعوفير كسيف ويوسف جبارين وسندس صالح وجابر عساقلة وطلال القريناوي ويوسف عطاونة ووائل يونس وخالد حسونة.


ويترأس منصور عباس قائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، وفي المقعد الثاني إمطانس شحادة ومن ثم عبد الحكيم حاج يحيى، وهبة يزبك وطلب أبو عرار، ومازن غنايم وسعيد الخرومي، ومحمد إغبارية.

وشهد يوم أمس ظهور تحالفات حزبية كان أبرزها الإعلان عن تحالف حزبي "منعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس و"هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد لخوض الانتخابات معًا. 

وقد اتفق الاثنان على التناوب على رئاسة الحكومة في حال الفوز بالانتخابات، بحيث يتولى غانتس هذا المنصب أولا لمدة عامين ونصف العام ثم يليه لبيد. ويحل في القائمة الموحدة موشيه يعالون فغابي اشكنازي رابعًا.


حزب أبيض أزرق يتقدم على حزب الليكود لأول مرة

ولأول مرة منذ انطلاق الحملة الانتخابية أظهرت استطلاعات الرأي العام أن حزب ازرق ابيض يتقدم بفارق خمسة إلى ستة مقاعد على خصمه الليكود. ومع ذلك يتبين أن لكتلة اليمين واليهود المتشددين الأغلبية في الكنيست مع اثنين وستين مقعدا مقابل سبعة وأربعين مقعدا لكتلة المركز – يسار بدون الأحزاب العربية.


وقال رئيسا حزب ازرق ابيض بيني غانتس ويائير لابيد انه تم أمس انشاء حزب حاكم جديد يهزم حكومة بنيامين نتنياهو. أما نتنياهو أكد أن الاختيار في الانتخابات القادمة سيقع إما على حكومة يمين قوية برئاسته او على حكومة يسار ضعيفة يقودها غانتس ولابيد وتعتمد على كتلة مانعة للأحزاب العربية.

تصوير - afp




كلمات متعلقة

47, قائمة, تتنافس, في, الانتخابات, للكنيست, .., اليكم, التحالفات,

تابعونــا

اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك 2019-02-22 | 10:38:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب نداءات...

نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو 2019-02-22 | 10:16:32

يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يوم 27 الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في...

استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" 2019-02-22 | 09:24:45

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن...

إسرائيل تطلق مركبة فضائية إلى القمر إسرائيل تطلق مركبة فضائية إلى القمر 2019-02-22 | 08:29:23

ضمنت إسرائيل اليوم لنفسها مكانا بين الدول العظمى القليلة الأعضاء في نادي الفضاء...

المصادقة على تصدير تفاح المزارعين الدروز الى سوريا المصادقة على تصدير تفاح المزارعين الدروز الى سوريا 2019-02-22 | 08:27:28

وافقت الحكومة على تصدير تفاح للمزارعين الدروز في قرى الجولان الى سوريا. ويقدر...

نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: نواجه خطراً حقيقياً نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: نواجه خطراً حقيقياً 2019-02-22 | 08:25:47

اعتبر رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، أن تحالف حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة بيني...

اجواء غائمة ولاتغير على درجات الحرارة اجواء غائمة ولاتغير على درجات الحرارة 2019-02-22 | 06:12:09

اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...

اصابة شابين باطلاق نار في طمرة اصابة شابين باطلاق نار في طمرة 2019-02-21 | 23:39:01

اصيب شابين مساء اليوم الخميس باطلاق نار في مدينة طمرة مما ادى الى اصابتهما بجراح...

تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست 2019-02-21 | 22:12:37

تم مساء اليوم الخميس وبشكل نهائي ورسمي تقديم القائمة التحالفية بين الجبهة...

استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد 2019-02-21 | 22:08:05

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة كان انه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعنساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليعامل بناء كوكب ابو الهيجاء ورشة مستشفى اصابة حادث عمل مسجاف اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدقنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com