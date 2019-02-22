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استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.


وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.




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