تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-22 11:17:47 أمسية صورة وفكرة وجوائز بمدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-22 10:38:13 اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك |  2019-02-22 10:16:32 نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو |  2019-02-22 09:25:42 47 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيست .. اليكم التحالفات |  2019-02-22 09:24:45 استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" |  2019-02-22 09:14:20 خاص بالصنارة- إرتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في البلاد و %13 من الأزواج يتطلقون أول 15 سنة من حياتهم الزوجية |  2019-02-22 08:29:23 إسرائيل تطلق مركبة فضائية إلى القمر |  2019-02-22 08:27:28 المصادقة على تصدير تفاح المزارعين الدروز الى سوريا |  2019-02-22 08:25:47 نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: نواجه خطراً حقيقياً |  2019-02-22 06:12:09 اجواء غائمة ولاتغير على درجات الحرارة |  2019-02-21 21:57:08 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":إجادة اللعبة السياسية للاحزاب العربية في الكنيست المقبلة والتأثير على السياسات أهم من عدد النوّاب |  2019-02-21 23:39:01 اصابة شابين باطلاق نار في طمرة |  2019-02-21 22:12:37 تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست |  2019-02-21 22:08:05 استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد |  2019-02-21 22:03:05 المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خاص بالصنارة- إرتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في البلاد و %13 من الأزواج يتطلقون أول 15 سنة من حياتهم الزوجية



  |   أمين أبو جبل   |   اضافة تعليق
  • *زيادة حالات الطلاق في المجتمع العربي بنسبة 1% خلال 2017-2018 (8167 حالة)
يستدل من مصادر قضائية ومعطيات المحاكم الشرعية والدينية في اسرائيل أن نسبة الطلاق آخذه بالارتفاع في السنوات الاخيرة. كما يتضح ايضا ان جيل الزواج الرائد في البلاد  يقع عند حد ال 27.3 عام ,  وان غالبية الأزواج يقدمون على الاقتران في جيل 27.8 عام وغالبية الزوجات في جيل 25.9 عام , وهذا يعني ان جيل الزواج ونسبة الطلاق يلتقيان في نقطة تصاعد بينهما .



 ويعكس الاعتقاد السائد لدى الكثيرين منا ان سبب الطلاق الرئيسي هو الزواج المبكر , بيد ان الأسباب على ما يبدو غير ذلك , بل بعضها لربما متعلق بغزو الحضارات والأفكار الدخيلة على مجتمعنا العربي , او لربما متعلق بتلك الحقوق او المخصصات التي تتلقاها العائلات أحادية الوالدية من التأمين الوطني وما الى ذلك .اما الامر المقلق فهو ان %13 من الأزواج يتطلقون خلال اول 15 سنة من حياتهم الزوجية. ففي إسرائيل يعيش اليوم 363,000 مطلق ومطلقة , ( 121,000 مطلق و 215,000 مطلقة ) وتتصدر مدينة ايلات نسبة السكان الأكثر مطلقين الذين يعيشون فيها بمعدل %25 منهم , وتأتي بعدها مدينة بات يام بمعدل %22 , ومن ثم نتسيرت عيليت بمعدل %20 .


وفي سياق متصل , نشرت المحاكم الدينية الربانية ( اليهودية ) مؤخرا ان نسبة الطلاق لدى السكان اليهود آخذة في الازدياد حيث سجلت 10,841 حالة طلاق في عام 2016 , أي بنسبة ازدياد %1.8 مقارنة مع عام 2015 , حيث سجلت فيه  10,653 حالة طلاق .كذلك يستدل انه في عام 2013 سجلت حالة طلاق واحدة ( 10,842 ) اكثر من المسجلة في عام 2016 , واقل نسبة طلاق في السنوات القليلة الماضية كانت في عام 2012 حيث سجلت 10,283 حالة في البلاد.ا

ما فيما يخص المجتمع العربي وبناء على المعطيات التي وصلت "الصنارة" من المحكمة الشرعية فتشير الى ارتفاع نسبة الطلاق بين العامين 2017 و2018 بنسبة 1% حيث تم تسجيل 13844 عقد قران في عام 2017 اما حالات الطلاق فكان عددها 4039 ، وفي عام 2018  تم تسجيل 13651 عقد قران اما حالات الطلاق فوصلت الى 4128 حالة. 

لذلك يمكن القول ان النسبة الاجمالية في إسرائيل ارتفعت في الاعوام الأخيرة  بنحو %5  فعلى سبيل المثال: عام 2010 سجلت  9,640  حالة  طلاق وعام 2012 كانت هناك 10,964 حالة.


اما على صعيد الطائفة العربية الدرزية فان المعطيات تشير الى تزايد حالات الطلاق بشكل ملحوظ حتى عام 2017 بما في ذلك قرى الجولان المحتل.


فمن المعطيات التي وصلت الينا والتي سجلت عام 2017  في أروقة المحاكم المذهبية الشرعية الدرزية فإن العدد الإجمالي لفسخ رباط عقد الزواج كان 149 حالة  مقابل 1000 طلب زواج. ولكن في العام 2018 لم يلحظ ارتفاع في حالات الطلاق. وبحسب مدير المحاكم الدينية الدرزيه فانه سيتم نشر المعطيات المتعلقة بالعام 2018 بعد شهر من اليوم، لذلك لم نتمكن من الحصول عليها.

وفي حديث ل "الصنارة" مع المحامي المتخصص بالشؤون الجنائية ومحاكم شؤون العائلة د. سلمان خير حيث قال: ان معطيات الطلاق ليست من فراغ وهي مقلقة ويجب التوقف عندها والعمل الجاد والمشترك لجميع المؤسسات ذات الشأن للحد منها ,لا سيما وان مجتمعنا العربي اخذ بالانفتاح على حضارات وثقافات دخيلة لم يعيها في الماضي قد تدفع به أحيانا الى المطالبة بفك الرباط الزوجي لأسباب هشة او بسيطة يمكن تقويمها ومعالجتها في حالات عدة ,  ضاربًا بذلك عرض الحائط تلك المحاولات الهادفة الى اصلاح ذات البين  او الى إعادة المياه الى مجاريها بوسائل اقل ضراوة من فك رباط العقد الزوجي".


  واضاف د. خير قائلا: "باعتقادي ، المحاكم الدينية تساهم في ذلك بعض الشيء , ففي بعض الحالات وإن كانت قليلة , تضغط على زناد التسرع في الطلاق قبل ان تستنفذ جميع محاولاتها في اصلاح ذات البين قبل وقوع الطلاق الفعلي , غير ابهة في قرارها النهائي بالطرف الذي اصر على الطلاق , بل تعطي تفسيرات هي باعتقادي بمثابة اجتهادات شخصية لبعض القضاة في اخذ الأمور الى مساحات مغايرة لما كان متعارف عليه في السابق , الذي كان هو بمثابة المانع والرادع في عدم التسرع  نحو الطلاق , وهذا من شأنه ان يفاقم الوضع , وقد يفسره البعص في اتجاهات خاطئة  لا تصب في رقعة الحد من الطلاق المستشري, لدى الازواج" . واردف د. خير قائلا ان شهادة الطلاق ليست بشهادة جامعية , بل ان  ابغض الحلال عند الله هو الطلاق , وان في أحيان كثيرة الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون .


وحول سؤال "الصنارة" عن اهم أسباب الطلاق كما يعيها من الملفات التي يتداولها في المحاكم , قال د. خير: ان الأسباب لذلك عدة وعديدة ومن الصعب ادراجها في " خانة " واحدة , بيد أن أهمها هو كالتالي :


1. العنف المستشري في المجتمع وبضمنه العنف الجسدي, الكلامي والنفسي والإقتصادي.

2. الابتعاد  عن  الدين وغياب  الدور  التوجيهي من قبل الاهل ومؤسسات أخرى .

3. الغزو الفكري القادم من التلفاز والشبكة العنكبوتية بما فيها الانترنيت وغيره .

4. اعجاب الشاب بشكل الفتاة وليس بالضرورة بأخلاقها اي التمسك بالمظهر والابتعاد عن الجوهر.

5. انفتاح المرأة للعلم والحرية, وتمسك الرجل بنفس العقلية الداعية الى التحفظ وغيرها .

6. تدخل الاهل والاقارب بالحياة الزوجية للابناء.


  




كلمات متعلقة

خاص, بالصنارة-, إرتفاع, ملحوظ, بنسبة, الطلاق, في, البلاد, و, %13, من, الأزواج, يتطلقون, أول, 15, سنة, من, حياتهم, الزوجية,

تابعونــا

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":إجادة اللعبة السياسية للاحزاب العربية في الكنيست المقبلة والتأثير على السياسات أهم من عدد النوّاب المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":إجادة اللعبة السياسية للاحزاب العربية في الكنيست المقبلة والتأثير على السياسات أهم من عدد النوّاب 2019-02-21 | 21:57:08

مجرد خوض الانتخابات وفقاً لقانون أساس الكنيست هو اعتراف بان إسرائيل دولة يهودية...

المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة 2019-02-15 | 08:16:38

بعد اعمال دامت يومين بمشاركة عشرات من الدول وبغياب روسيا والصين والفلسطينيين،...

الكراسي تنسف المشتركة والإنقسام سيّد الموقف الكراسي تنسف المشتركة والإنقسام سيّد الموقف 2019-02-18 | 11:41:07

لم يبقَ سوى أسبوع واحد على يوم الخميس القادم الـ 20 من شباط موعد تقديم القوائم...

نتنياهو يخضع وسيُعلِن بعد غد الأحد وزيرًا للخارجية نتنياهو يخضع وسيُعلِن بعد غد الأحد وزيرًا للخارجية 2019-02-15 | 12:33:12

ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة القادمة للحكومة يوم...

الوزير السابق مجادلة لـ"الصنارة": التقيت شخصيات عربية لتشكيل قائمة لكن الأمور ليست جدية... الوزير السابق مجادلة لـ"الصنارة": التقيت شخصيات عربية لتشكيل قائمة لكن الأمور ليست جدية... 2019-02-15 | 12:31:51

أكد رئيس اللواء العربي في حزب العمل الوزير السابق غالب مجادلة في حديث...

صالح سعد لـ"الصنارة": في رأس سلم اهتماماتي إصلاح قانون القومية... صالح سعد لـ"الصنارة": في رأس سلم اهتماماتي إصلاح قانون القومية... 2019-02-15 | 12:31:05

في أول تعقيب له على انتخابه ضمن قائمة حزب "العمل" للكنيست الـ 21 قال عضو الكنيست...

الصحفي هنريكي تسيمرمان : الهمّ العام والشأن السياسي بشكل خاص دفعاني الى الحلبة السياسية الصحفي هنريكي تسيمرمان : الهمّ العام والشأن السياسي بشكل خاص دفعاني الى الحلبة السياسية 2019-02-15 | 12:30:06

" الهمّ العام والشأن السياسي وخاصة الجمود في العملية السلمية مع الفلسطينيين شكلا...

د.عوفير كسيف ل"الصنارة": هجوم اليمين يُطريني وكنت سأشك بنفسي لو نظر إليّ بشكل إيجابي د.عوفير كسيف ل"الصنارة": هجوم اليمين يُطريني وكنت سأشك بنفسي لو نظر إليّ بشكل إيجابي 2019-02-15 | 14:15:48

الصنارة: ما الجديد الذي تجلبه معك للحقل البرلماني؟ عوفير: انا انظر للعمل...

البروفيسور محمد حاج يحيى : الجريمة ستتفاقم أكثر في مجتمعنا العربي وستأخذ أشكالاً مختلفة إن لم نتحرك البروفيسور محمد حاج يحيى : الجريمة ستتفاقم أكثر في مجتمعنا العربي وستأخذ أشكالاً مختلفة إن لم نتحرك 2019-02-15 | 14:15:48

ظاهرة العنف أصبحت تقض مضاجع الصغير قبل الكبير, الجريمة أصبحت موضة والسلاح أصبح...

د. عزيز دراوشة مدير قسم الطوارئ برمبام : الاكتظاظ في موسم الشتاء يكشف عورة المنظومة الطبية الجماهيرية في اسرائيل د. عزيز دراوشة مدير قسم الطوارئ برمبام : الاكتظاظ في موسم الشتاء يكشف عورة المنظومة الطبية الجماهيرية في اسرائيل 2019-02-15 | 09:16:43

تشهد غرف واقسام الطوارئ في مستشفيات البلاد اكتظاظاً كبيراً وضغوطات لا تتحملها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسرح الاطفال مشروع مهرجان الخامس عشر سخنين انطلاق مشاركة واسعة المدرسة الرثوذكسية حيفا تخريج الفوج من طلابها ال 61 مدينة حيفا شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابداعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة الاتحاد . القطري أولياء الطلاب العرب يهدد بالاضراب في المدارس العربية كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةحادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعطمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com