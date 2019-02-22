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أمسية صورة وفكرة وجوائز بمدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة
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2019-02-22 10:38:13
اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك
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استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي"
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2019-02-22 09:14:20
خاص بالصنارة- إرتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في البلاد و %13 من الأزواج يتطلقون أول 15 سنة من حياتهم الزوجية
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2019-02-22 08:29:23
إسرائيل تطلق مركبة فضائية إلى القمر
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2019-02-22 08:27:28
المصادقة على تصدير تفاح المزارعين الدروز الى سوريا
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2019-02-22 08:25:47
نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: نواجه خطراً حقيقياً
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2019-02-22 06:12:09
اجواء غائمة ولاتغير على درجات الحرارة
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2019-02-21 21:57:08
المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":إجادة اللعبة السياسية للاحزاب العربية في الكنيست المقبلة والتأثير على السياسات أهم من عدد النوّاب
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2019-02-21 23:39:01
اصابة شابين باطلاق نار في طمرة
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2019-02-21 22:12:37
تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست
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2019-02-21 22:08:05
استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد
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2019-02-21 22:03:05
المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة
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عملية إنقاذ نادرة في متنزه ترفيهي بحري بالولايات المتحدة
2019-02-22 08:45:18
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عملية إنقاذ نادرة في متنزه ترفيهي بحري بالولايات المتحدة
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