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إعادة افتتاح مسجد خالد بن الوليد التاريخي في حمص



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إعادة افتتاح مسجد خالد بن الوليد التاريخي في حمص




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