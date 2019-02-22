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2019-02-22 08:27:28
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2019-02-22 06:12:09
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2019-02-21 23:39:01
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2019-02-21 22:12:37
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استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد
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2019-02-21 22:03:05
المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة
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إعادة افتتاح مسجد خالد بن الوليد التاريخي في حمص
2019-02-22 08:43:24
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إعادة افتتاح مسجد خالد بن الوليد التاريخي في حمص
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