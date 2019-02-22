رغم, رائحتهما, الكريهة.., الثوم, والبصل, سلاحك, ضد, مرض, خطير,

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بإمكان تقنيات التنفس و #التأمل_الذاتي أن تساعد لحد كبير في تحسين التركيز والحفاظ...
أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة أول اختبار سريري لمجموعة...
وجدت دراسة جديدة أن القدرة على القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط تخفض خطر الإصابة...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول حفنة من المكسرات يوميا، مثل الكاجو والفستق والجوز...
تقع الغدة الدرقية وهي أبرز الغدد الصماء في جسم الإنسان، أمام القصبة الهوائية، حيث...
أشارت دراسة أميركية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما...
فوائد السبانخ في الرجيم المخسس وخسارة الوزن مثبتة في دراسة سويديَّة تحدَّثت عن...
يعتبر البصل من الخضروات التي لانستغني عنها في وجباتنا اليومية، وكشف المعالج...
توصل علماء جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الالتهابات...
كشفت دراسة طبية حديثة أن نبتة يابانية قديمة، كانت سببا رئيسيا في الحياة الصحية...