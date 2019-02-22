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رئيس أتلتيكو مدريد يرد على إهانة رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، الكثير من الجدل بعد احتفال المدرب الإسباني دييغو سيميوني، وتبادل الاستفزازات بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجماهير "الروخيبلانكوس".



وعند تسجيل أتلتيكو مدريد الهدف الأول في مرمى يوفنتوس احتفل سيميوني بطريقة "غير أخلاقية" اعتذر عنها فيما بعد.

أما رونالدو، النجم السابق لريال مدريد، فاستقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، بصافرات الاستهجان، بسبب ماضيه مع الفريق الملكي، خصم أتلتيكو اللدود في العاصمة الإسبانية.


رونالدو لم يصمت على الاستفزاز، ورغم خسارة فريقه للمباراة بنتيجة 2-0، قام أثناء مغادرته للملعب بالإشارة برقم خمسة بيده في إشارة إلى عدد الألقاب التي فاز فيها بدوري أبطال أوروبا، ثم أشار برقم صفر في إشارة إلى رصيد أتلتيكو من البطولات القارية.




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