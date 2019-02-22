إسرائيل, تطلق, مركبة, فضائية, إلى, القمر,

ضمنت إسرائيل اليوم لنفسها مكانا بين الدول العظمى القليلة الأعضاء في نادي الفضاء بعد ان تكللت بالنجاح عملية إطلاق اول مركبة فضائية من صنعها الى القمر فجر اليوم من منصة الاطلاق كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا الامريكية.

وتابع هذا الحدث العديد من المواطنين عبر صفحة وكالة الفضاء الإسرائيلية على الفيسبوك. وبعثت المركبة الفضائية رسائل الى غرفة المراقبة في مدينة يهود تدل على ان جميع أنظمتها تعمل جيدا. وتبلغ سرعتها عشرة كيلومترات في الثانية الواحدة ومن المرتقب ان تهبط على سطح القمر في الحادي عشر من شهر نيسان ابريل المقبل .