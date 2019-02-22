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المصادقة على تصدير تفاح المزارعين الدروز الى سوريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وافقت الحكومة على تصدير تفاح للمزارعين الدروز في قرى الجولان الى سوريا.


 ويقدر هذا المحصول بنحو الف الى الفي طن.

 وأوضحت وزارة الزراعة ان للتصدير أهميةً سياسية وانه سيعود بالنفع اقتصاديا على المزارعين الدروز في الهضبة.




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