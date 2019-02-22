المصادقة, على, تصدير, تفاح, المزارعين, الدروز, الى, سوريا,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب نداءات...
يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يوم 27 الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في...
,قدمت الاحزاب العربية للجنة الانتخابات للكنيست قائمتين لخوض الانتخابات. وقدمت...
يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن...
ضمنت إسرائيل اليوم لنفسها مكانا بين الدول العظمى القليلة الأعضاء في نادي الفضاء...
اعتبر رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، أن تحالف حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة بيني...
اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
اصيب شابين مساء اليوم الخميس باطلاق نار في مدينة طمرة مما ادى الى اصابتهما بجراح...
تم مساء اليوم الخميس وبشكل نهائي ورسمي تقديم القائمة التحالفية بين الجبهة...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة كان انه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح...