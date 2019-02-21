مجرد خوض الانتخابات وفقاً لقانون أساس الكنيست هو اعتراف بان إسرائيل دولة يهودية اولاً ثم ديمقراطية النائب العربي يقسم ان يكون مخلصاً لدولة إسرائيل ولذلك استغرب الشعارات الحزبية العربية الرافضة للانخراط في حياة الدولة او لاعتبار المواطنين العرب إسرائيليين كاملين المشتركة كانت تجربة تحمل نوايا جيدة لكنها لم تستغل بالشكل الصحيح الخلافات بين مركبات المشتركة كشفت المستور وافرزت توجهات فئوية وحتى طائفية اجادة اللعبة السياسية أهم من عدد النواب والأحزاب المتدينة افضل مثال على ذلك ليس ضروريا ان تكون جزءا من الائتلاف او المعارضة بل ان تتقن فن اتخاذ المواقف العينية في القضايا الحقوقية واليومية والمدنية دون التنازل عن المواقف السياسية قانون القومية يزيد من اخطار شطب القوائم العربية او أعضاء فيها

״الصنارة״: قوائم المرشحين قدمت نهائياً ، والانتخابات تدخل عملياً مراحلها العملية، كيف ترى ما حدث حتى اليوم؟المحامي زكي كمال: ما حصل حتى اليوم، في الساحة الحزبية عامة والمجتمع العربي خاصة، كان الأهم في نظري وهو ما يستوجب وقفة صريحة وواضحة بل دراسة جدية خاصة ما يتعلق بالقائمة المشتركة من عدمها، لأنه يحمل دلالات كبيرة تحمل في طياتها ابعاداً سلبية وربما خطيرة.على الصعيد العام، كانت الفترة السابقة افضل دليل على ان الحلبة السياسية والحزبية في إسرائيل تفتقر الى المصداقية والمبدئية وتعتمد المواقف الضبابية والعداوة الشخصية او الشهرة الشخصية أي انها تعني ״شخصنة الانتخابات ״ وتشير الى ضحالة النقاشات فيها وضبابية الفوارق بين اليمين واليسار او عدم إمكانية التمييز بين اليمين واليسار أصلاً .هذا كان واضحاً على الصعيد العام، وهو امر هام لكن الأهم بالنسبة لنا جميعاً هو ما رافق هذه الفترة من انقسامات ونقاشات واتهامات واصطفافات وتحالفات، بين أحزاب في الوسط العربي، كانت في معظم الاحيان ابعد ما يكون عن النقاش السياسي المبدئي والايديولوجي. ״الصنارة״: كيف ترى عملية خوض الانتخابات؟المحامي زكي كمال: ما أقوله هنا يجيء بغض النظر عن النتيجة النهائية او الصورة النهائية والصيغة النهائية التي ستكون عليها الانتخابات بالنسبة للمواطنين العرب، أي بغض النظر عما اذا كانت هناك قائمة مشتركة واحدة ام قائمتين او اكثر من ذلك بل انه يتطرق الى الجوانب الحقيقية والعملية للانتخابات او التمثيل العربي او قواعد اللعبة السياسية والبرلمانية وباختصار عن تعامل المواطنين العرب، ممثلين بالأحزاب العربية مع الانتخابات البرلمانية والتمثيل في الكنيست وكل ما يرافقه من ابعاد وجوانب. اعتقد ان ما حصل مع القائمة المشتركة في الشهر ونصف التي سبقت تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية كان دليلاً ساطعاً على كافة العيوب التي غطت عليها القائمة المشتركة او تلك التي تجاهلها قادة الأحزاب المشاركة فيها عمداً خلال سنوات القائمة الأربع باعتبار ان الأهم هو ״ بقاء القائمة المشتركة״، بعيداً عن الجوهر الحقيقي وعن الطريقة وكأن الغاية تبرر الوسيلة، وكأن الاتحاد في قائمة واحدة هو الأهم مهما كانت الطريقة ومهما كانت الخلافات.ما حدث يثير في نظري القلق والمآخذ حيث انه كشف المستور والعيوب واولها ان النقاش الانتخابي الحزبي في المجتمع العربي لم يعد ذلك النقاش الأيديولوجي او المبدئي رغم الفوارق البسيطة، بل انه كان نقاشاً شخصياً يعتمد ״الأنا״ اولاً وإن حاول قادة الأحزاب ״تغليفه״ بغلاف حزبي جماعي، أي انه كان خلافاً على ترتيب المرشحين ضمن القائمة المشتركة. إضافة الى ذلك فإن النقاش ، وعن سابق قصد وترصد من قبل الأحزاب، تعمد عدم الخوض في نشاط القائمة المشتركة وانجازاتها من عدمها ، او سبل النضال والعمل البرلماني التي اعتمدتها بل اقتصر على توجيه الاتهامات بكل ما يتعلق بإفشال قضية التناوب من جهة او انزال الظلم على الشركاء الآخرين من جهة أخرى، دون أي تطرق عقلاني لطرق النضال وسبل مواجهة القوانين التي تم سنها او بالأحرى أسباب التأخر والتلكؤ في مواجهتها علماً انه كان واضحاً منذ سنوات مثلاً ان قانون القومية قادم لا محالة، هذا ناهيك عن ان كافة النقاشات بين الكتل والأحزاب كانت نقاشات إعلامية دارت بين قادتها دون مشاركة القاعدة الانتخابية ودون الأخذ برايها ، أي ما يشبه النقاش الفوقي بين القادة.״الصنارة״: اليس من حق كل واحد من الأحزاب محاولة تجنيد الدعم لطروحاته ومواقفه ومرشحيه؟المحامي زكي كمال: هذا حق سياسي ولكن ما حدث كان بعيداً عن ذلك، بل ان كل حزب من الأحزاب حاول تجنيد الدعم لنفسه وبكافة الطرق والوسائل حتى تلك التي تناقض بشكل تام الدوافع التي وقفت وراء إقامة القائمة المشتركة واقصد شعارات الوحدة والمصير الواحد وضرورة الابتعاد عن الطائفية والفئوية وغير ذلك. ما اريد الإشارة اليه هو ان الأحزاب عادت الى نهج اردنا نسيانه وهو تقسيم المواطنين العرب الى مناطق وطوائف وانتماءات وغير ذلك ، ومن هنا جاءت العناوين والصورحول ״ محاولات لضم شخصيات من النقب״ او ״ غضب عارم من شخصيات جماهيرية من المدن المختلطة لتجاهلها״ وتوجه بعض الأحزاب الى تجنيد الأصوات عبر الاتحاد مع قوائم محلية وأخرى أساسها فئوي- طائفي وتوجهاتها ضيقة ومحلية يحظر توسيع نطاقها لتصبح قطرية ناهيك عن كونها اصلاً غير مستساغة حتى محلياً ، إضافة الى عناوين حول قوائم ينتهي تمثيلها ״ في منطقة وادي عارة״ أي قوائم لا تمثل كافة المواطنين العرب وغير ذلك من التلميحات!!!!.هذه التصرفات تشكل عودة الى عهد التوزيعات الجغرافية، الطائفية وحتى الدينية التي جاءت القائمة المشتركة لتضع حداً لها، عبر وضع الأصوات العربية كلها في سلة واحدة.״الصنارة״: أيهما أفضل خوض الانتخابات بقائمة مشتركة واحدة أم بقائمتين او ثلاث قوائم؟المحامي زكي كمال: اعتقد ان المهم ليس صيغة او توليفة او شكل خوض الانتخابات بل أن الأهم هو الجوهر، والجوهر هذه المرة في نظري يشكل تراجعاً سلبياً لن تغطيه الصيغة مهما كانت. اعتقد ان الأهم هو هل كانت المشتركة قائمة مؤثرة على سياسة إسرائيل او انها نجحت في تغييرها وهل كانت المشتركة مقدمة او منصة تم عبرها استحداث سبل نضال او طرق عمل جديدة تصب في مصلحة المواطنين العرب وتحصيل حقوقهم؟ ام ان ما كان هو ما سيكون؟ وهل كانت المشتركة سبيلاً لإدخال وجوه جديدة وتوجهات جديدة ام انها لم تكن سوى ״ ترتيب عمل وتوزيعة مقاعد لأربعة أحزاب״؟ الإجابات على هذه الأسئلة هي الأهم وتضاف اليها إجابات حول معنى خوض الانتخابات البرلمانية عملياً وقانونياً مقابل الشعارات والتصريحات.اعتقد ان المشتركة كانت تجربة جيدة من حيث المنطلقات والنوايا لكن استغلالها لم يكن جيداً وذلك انطلاقاً من أسباب عدة منها ان الاتحاد كان ظاهرياً دون ان ينعكس على ديناميكية وطريقة التعامل بين الأحزاب، إضافة الى ان هذا الاتحاد لم يكن مقروناً بتغيير سبل العمل والنضال واتباع اللعبة السياسية كما الأقليات الأخرى ومنها الأحزاب المتدينة او المتدينة المتزمتة(الحريديم)، من حيث استغلال القوة البرلمانية لتحقيق الإنجازات العينية دون ان تكون المشتركة في جيب أحد، بل أسوأ من ذلك فقد بقيت المشتركة ورغم عدد ممثليها ،خارج اللعبة البرلمانية اطلاقاً أي ليس ضمن الائتلاف وليس ضمن المعارضة، وهذا ما زاد من خيبة الأمل حيث تيقن الكثيرون ان زيادة التمثيل سترافقها زيادة في الإنجازات وتحسن للأوضاع الاقتصادية والحياتية والقانونية وغيرها لكن النتيجة كانت معاكسة تماماً لأسباب بعضها يتعلق بالمشتركة ومعظمها بالبنية السياسية اليمينية للإئتلاف خاصة والدولة عامة.المشتركة فشلت خلال السنوات الأربع الأخيرة في بناء وصياغة سياسات واضحة وطرق عمل ونضال مدروسة، كما فشلت في بناء او التخطيط لبناء مؤسسات مجتمعية وجماهيرية واكاديمية للمواطنين العرب، وانشغلت بدل ذلك ولقرابة عام واكثر في قضايا المواقع والتناوب على ״ الكراسي״ وهذا تفويت او اهدار لوقت ثمين وفرصة كانت مواتية لمواجهة قوانين جائرة.تجربة المشتركة كانت منقوصة للغاية فأساليب النضال لم ترتق الى المستوى المطلوب ولم تتغير وهذا ما شاهدناه في قضية قانون القومية تحديداً والذي كان خطراً يطرق الباب منذ سنوات أي فوراً بعد الانتخابات السابقة دون ان تتحرك المشتركة لمواجهته قبل اقراره بل انتظرت الى ما بعد اقراره ثم نظمت احتجاجات كانت نسخة طبق الأصل عن احتجاجات سابقة معظمها داخل الوسط العربي باستثناء المظاهرة في تل ابيب والتي لم يكن الحضور فيها كافياً باعتقادي ،ناهيك عن انها ابرزت الخلافات داخل المشتركة وتغلب المنطلقات الحزبية الضيقة على تلك العامة وافضل مثال هو رفع الأعلام الفلسطينية خلافاً لقرارات لجنة المتابعة. اعتقد بل أجزم ان الخلاف داخل المشتركة وصل هنا ذروته.المهم هو ما إذا كانت الأحزاب العربية، متحدة ام منفردة، ستقدم جديداً من حيث التوجهات والوجوه والطروحات والخطاب خاصة ذلك المتعلق بالوسط اليهودي واليسار فيه، ام انها ستواصل نهج ״تكريس القيادات وتكريس النهج والطرح والتقوقع״، فأين الأكاديميين وأصحاب الخبرات من الإنخراط في العمل السياسي البرلماني حتى من غير الحزبيين، وهو امر غير قائم الا في حالات نادرة لأسباب جغرافية او فئوية أي لأهداف انتخابية ليس إلا وليس تغييراً في المنطلقات والتوجهات.