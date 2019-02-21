اصابة, شابين, باطلاق, نار, في, طمرة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي قدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وتم نقلهما الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابتهما بين المتوسطة والخطيرة .دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب شابين مساء اليوم الخميس باطلاق نار في مدينة طمرة مما ادى الى اصابتهما بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة .

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