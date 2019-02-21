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اصابة شابين باطلاق نار في طمرة



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اصيب شابين مساء اليوم الخميس باطلاق نار في مدينة طمرة مما ادى الى اصابتهما بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي قدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وتم نقلهما الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابتهما بين المتوسطة والخطيرة .
دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .






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