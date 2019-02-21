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تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تم مساء اليوم الخميس وبشكل نهائي ورسمي تقديم القائمة التحالفية بين الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير برئاسة النائبين ايمن عودة واحمد الطيبي .


وبهذا فأن القائمة المشتركة قد انقسمت بين معسكرين بعد تحالف الاسلامية والتجمع . وجاء ترتيب القائمة على النحو الاتي :1-ايمن عودة
2-أحمد الطيبي
3-عايدة توما سليمان
4-اسامة السعدي
5-عوفر كسيف
6-يوسف جبارين
7-سندس صالح
8-جابر عساقلة
9-طلال القريناوي
10-يوسف العطاونة




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