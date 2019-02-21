تقديم, قائمة, الجبهة, والعربية, والتغيير, بشكل, رسمي, لخوض, انتخابات, الكنيست,

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يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة كان انه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح...
وردنا من مكتب المحاميين عماد وجلال دكور ان المحكمة المركزية بالناصرة اصدرت...
وصل الى مركز سخنين الطبي طفله تبلغ من العمر ستة اشهر من مدينة سخنين إثر سقوطها من...
افادت مصادر مطلعه انه سيقوم بعد قليل ممثلين عن الجبهة الدمقراطية للسلام...
أعلن قيادي الجبهة في الناصرة وعضو بلدية الناصرة السابق الدكتور عزمي حكيم برائته...
اصيب مساء اليوم الخميس شابين (17و20عاماً)اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الناصرة ,...
قال رجا زعاترة القيادي في الجبهة قبل قليل :" وفد الجبهة في طريقه إلى لجنة...
"بعد ان قمنا بتعبيد الشارع الموصل للحي في مشطة على حسابنا الخاص ,قامت شركة المياه...
لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء . وقد رجحت...
تم اليوم نشر فيديو توثيق جريمة قتل حسيب موسى 60 عاما من الناصرة باطلاق النار عليه...