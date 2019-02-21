تقديم, قائمة, الجبهة, والعربية, والتغيير, بشكل, رسمي, لخوض, انتخابات, الكنيست,

وبهذا فأن القائمة المشتركة قد انقسمت بين معسكرين بعد تحالف الاسلامية والتجمع . وجاء ترتيب القائمة على النحو الاتي :1-ايمن عودة2-أحمد الطيبي3-عايدة توما سليمان4-اسامة السعدي5-عوفر كسيف6-يوسف جبارين7-سندس صالح8-جابر عساقلة9-طلال القريناوي10-يوسف العطاونة

تم مساء اليوم الخميس وبشكل نهائي ورسمي تقديم القائمة التحالفية بين الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير برئاسة النائبين ايمن عودة واحمد الطيبي .

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