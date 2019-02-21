استطلاع:غانتس, يتقدم, على, نتنياهو, 36, مقابل, 30, مقعد,

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة كان انه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح حزب ازرق ابيض اكبر حزب مع خمسة وثلاثين مقعدا في الكنيست. يليه الليكود مع اثنين وثلاثين مقعدا.

وحصل التحالف بين الحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واسمه "الجبهة العربية للتغيير" على احد عشر مقعدا، يليه حزب العمل مع ثمانية مقاعد ثم اليمين الجديد مع سبعة مقاعد. ومنح المستطلعة اراءهم أحزاب البيت اليهودي ويهدوت هاتورا وشاس ستة مقاعد لكل منها. وحصل حزب إسرائيل بيتنا على خمسة مقاعد وميرتس على أربعة. ولم تتجاوز القائمة الموحدة لحزبي التجمع الوطني الديمقراطي والعربية الموحدة نسبة الحسم مثل حزبي كلنا وجسر.ويشار الى ان استطلاعا للراي العام اخر اعطى التحالف غانتس لابيد ستة وثلاثين مقعدا.وصرح رئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس الذي تحالف مع يائير لابيد اليوم ان حزبهما هو البديل لحكومة نتنياهو.وأشار استطلاع للرأي العام الى ان هذا الحزب سيحصل على خمسة وثلاثين مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم. وحصل الليكود على اثنين وثلاثين مقعد بموجب هذا استطلاع الرأي.وقدم حزب "ازرق ابيض – كاحول لافان" قائمته الى لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الحادية والعشرين قبل ساعات قليلة من موعد المقرر لإغلاق القائمات. وحلت في المكان الخامس والعشرين الزميلة الصحفية غدير كمال مريح مقدمة النشرة الإخبارية المسائية في قناة (مكان). كما عرض الليلة وزير المالية وشيه كحلون قائمة حزب "كلنا" للكنيست، وحل النائب "اكرم حسون" ابن الطائفة الدرزية في المكان السابع. ويذكر ان قائمة حزب "ميرتس" تضم الناشط الاجتماعي "علي صلالحة" من سكان بيت جن والنائب عيساوي فريج بالمكان الرابع، بعد ان حصل على المكان الخامس ضمن الانتخابات الداخلية للحزب.