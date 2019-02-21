تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-21 22:12:37 تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست |  2019-02-21 22:08:05 استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد |  2019-02-21 22:03:05 المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة |  2019-02-21 22:00:58 سقوط طفلة 6 اشهر في سخنين وحالتها خطيرة |  2019-02-21 20:04:18 5 خطوات تخلصك من المخاوف وتحسن تركيزك! |  2019-02-21 19:59:18 السياسة والزعامة.. وصراع الديوك |  2019-02-21 19:36:00 بعد قليل : تقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير |  2019-02-21 17:35:34 اصابة شابين باطلاق نار على متجر في الناصرة |  2019-02-21 16:27:20 رجا زعاترة - لم يتم توقيع اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير بعد وإمكانية إعادة المشتركة برمّتها لم تزل قائمة |  2019-02-21 16:30:19 اهالي حي مشطة في عرابة : بصعوبة نصل لبيوتنا |  2019-02-21 15:19:46 استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي |  2019-02-21 14:53:47 صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس |  2019-02-21 14:16:24 وفاة محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف |  2019-02-21 14:30:56 إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! |  2019-02-21 14:30:21 لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة كان انه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح حزب ازرق ابيض اكبر حزب مع خمسة وثلاثين مقعدا في الكنيست. يليه الليكود مع اثنين وثلاثين مقعدا. 


وحصل التحالف بين الحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واسمه "الجبهة العربية للتغيير" على احد عشر مقعدا، يليه حزب العمل مع ثمانية مقاعد ثم اليمين الجديد مع سبعة مقاعد. ومنح المستطلعة اراءهم أحزاب البيت اليهودي ويهدوت هاتورا وشاس ستة مقاعد لكل منها. وحصل حزب إسرائيل بيتنا على خمسة مقاعد وميرتس على أربعة. ولم تتجاوز القائمة الموحدة لحزبي التجمع الوطني الديمقراطي والعربية الموحدة نسبة الحسم مثل حزبي كلنا وجسر.

ويشار الى ان استطلاعا للراي العام اخر اعطى التحالف غانتس لابيد ستة وثلاثين مقعدا.

وصرح رئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس الذي تحالف مع يائير لابيد اليوم ان حزبهما هو البديل لحكومة نتنياهو. 

وأشار استطلاع للرأي العام الى ان هذا الحزب سيحصل على خمسة وثلاثين مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم. وحصل الليكود على اثنين وثلاثين مقعد بموجب هذا استطلاع الرأي.

وقدم حزب "ازرق ابيض – كاحول لافان" قائمته الى لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الحادية والعشرين قبل ساعات قليلة من موعد المقرر لإغلاق القائمات. وحلت في المكان الخامس والعشرين الزميلة الصحفية غدير كمال مريح مقدمة النشرة الإخبارية المسائية في قناة (مكان). كما عرض الليلة وزير المالية وشيه كحلون قائمة حزب "كلنا" للكنيست، وحل النائب "اكرم حسون" ابن الطائفة الدرزية في المكان السابع. ويذكر ان قائمة حزب "ميرتس" تضم الناشط الاجتماعي "علي صلالحة" من سكان بيت جن والنائب عيساوي فريج بالمكان الرابع، بعد ان حصل على المكان الخامس ضمن الانتخابات الداخلية للحزب.
استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد




كلمات متعلقة

استطلاع:غانتس, يتقدم, على, نتنياهو, 36, مقابل, 30, مقعد,

تابعونــا

تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست 2019-02-21 | 22:12:37

تم مساء اليوم الخميس وبشكل نهائي ورسمي تقديم القائمة التحالفية بين الجبهة...

المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة 2019-02-21 | 22:03:05

وردنا من مكتب المحاميين عماد وجلال دكور ان المحكمة المركزية بالناصرة اصدرت...

سقوط طفلة 6 اشهر في سخنين وحالتها خطيرة سقوط طفلة 6 اشهر في سخنين وحالتها خطيرة 2019-02-21 | 22:00:58

وصل الى مركز سخنين الطبي طفله تبلغ من العمر ستة اشهر من مدينة سخنين إثر سقوطها من...

بعد قليل : تقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير بعد قليل : تقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير 2019-02-21 | 19:36:00

افادت مصادر مطلعه انه سيقوم بعد قليل ممثلين عن الجبهة الدمقراطية للسلام...

د.عزمي حكيم يعلن برائته من الجبهة بعد الاتفاق مع العربية للتغيير د.عزمي حكيم يعلن برائته من الجبهة بعد الاتفاق مع العربية للتغيير 2019-02-21 | 19:00:06

أعلن قيادي الجبهة في الناصرة وعضو بلدية الناصرة السابق الدكتور عزمي حكيم برائته...

اصابة شابين باطلاق نار على متجر في الناصرة اصابة شابين باطلاق نار على متجر في الناصرة 2019-02-21 | 17:35:34

اصيب مساء اليوم الخميس شابين (17و20عاماً)اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الناصرة ,...

رجا زعاترة - لم يتم توقيع اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير بعد وإمكانية إعادة المشتركة برمّتها لم تزل قائمة رجا زعاترة - لم يتم توقيع اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير بعد وإمكانية إعادة المشتركة برمّتها لم تزل قائمة 2019-02-21 | 16:27:20

قال رجا زعاترة القيادي في الجبهة قبل قليل :" وفد الجبهة في طريقه إلى لجنة...

اهالي حي مشطة في عرابة : بصعوبة نصل لبيوتنا اهالي حي مشطة في عرابة : بصعوبة نصل لبيوتنا 2019-02-21 | 16:30:19

"بعد ان قمنا بتعبيد الشارع الموصل للحي في مشطة على حسابنا الخاص ,قامت شركة المياه...

استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي 2019-02-21 | 15:19:46

لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء . وقد رجحت...

شاهدوا - فيديو يوثق جريمة قتل النصراوي حسيب موسى رميا بالرصاص في طبعون وتقديم لائحة اتهام شاهدوا - فيديو يوثق جريمة قتل النصراوي حسيب موسى رميا بالرصاص في طبعون وتقديم لائحة اتهام 2019-02-21 | 15:17:29

تم اليوم نشر فيديو توثيق جريمة قتل حسيب موسى 60 عاما من الناصرة باطلاق النار عليه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسالرينة أمطار كهرباء انهيار انفجار شركة كهرباء اعمدة عواصف اهالي قرية استئناف اعادة الانتخابات رئاسة بلدية باقة الغربية جلال ابو حسين مرسي ابو مخ بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينداعش انا داعشي اليهودي الذي قتل في القدس ليلة امس خطف سلاح صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامحسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحامصرع امرأة دهسا عابرة سبيل مفرق عيلبون اسعاف شرطة ايمان ابو زهيا المغار مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسطلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعطمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققمحمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com