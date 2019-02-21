المحكمة, المركزية, ترفض, قضية, الطعن, بانتخابات, المجلس, الملي, الارثوذكسي, بالناصرة,

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تم مساء اليوم الخميس وبشكل نهائي ورسمي تقديم القائمة التحالفية بين الجبهة...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته إذاعة كان انه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح...
وصل الى مركز سخنين الطبي طفله تبلغ من العمر ستة اشهر من مدينة سخنين إثر سقوطها من...
افادت مصادر مطلعه انه سيقوم بعد قليل ممثلين عن الجبهة الدمقراطية للسلام...
أعلن قيادي الجبهة في الناصرة وعضو بلدية الناصرة السابق الدكتور عزمي حكيم برائته...
اصيب مساء اليوم الخميس شابين (17و20عاماً)اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الناصرة ,...
قال رجا زعاترة القيادي في الجبهة قبل قليل :" وفد الجبهة في طريقه إلى لجنة...
"بعد ان قمنا بتعبيد الشارع الموصل للحي في مشطة على حسابنا الخاص ,قامت شركة المياه...
لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء . وقد رجحت...
تم اليوم نشر فيديو توثيق جريمة قتل حسيب موسى 60 عاما من الناصرة باطلاق النار عليه...