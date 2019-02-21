المحكمة, المركزية, ترفض, قضية, الطعن, بانتخابات, المجلس, الملي, الارثوذكسي, بالناصرة,

وردنا من مكتب المحاميين عماد وجلال دكور ان المحكمة المركزية بالناصرة اصدرت قرارها بقبول ادعاءاتهم وادعاءات المحامي ايهاب سخنيني انه لا اساس للطعن بنزاهة وقانونية الانتخابات للمجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة والتي جرت سنة 2015.

هذا وقال المحامي دكور انه المحكمة اقتنعت بعد عقد عدة جلسات انه لا اساس للطعن بنزاهة الانتخابات.هذا وغرمت المحكمة المدعين بدفع مصاريف القضية بمبلغ 50الف شاقل جديد