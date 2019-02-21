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سقوط طفلة 6 اشهر في سخنين وحالتها خطيرة



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 وصل الى مركز حيان الطبي طفله تبلغ من العمر ستة اشهر  من مدينة سخنين إثر سقوطها من ارتفاع متر  مما ادى لإصابتها إصابة متوسطة-خطيرة بالرأس حيث نُقلت على  إثرها لغرفة العلاج المكثف بمستشفى نهريا بحالة مستقرة من أجل إستكمال العلاج، بعد تقديم العلاج الاولي لها بالمركز.

سقوط طفلة 6 اشهر في سخنين وحالتها خطيرة




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