سقوط, طفلة, 6, اشهر, في, سخنين, وحالتها, خطيرة,

وصل الى مركز حيان الطبي طفله تبلغ من العمر ستة اشهر من مدينة سخنين إثر سقوطها من ارتفاع متر مما ادى لإصابتها إصابة متوسطة-خطيرة بالرأس حيث نُقلت على إثرها لغرفة العلاج المكثف بمستشفى نهريا بحالة مستقرة من أجل إستكمال العلاج، بعد تقديم العلاج الاولي لها بالمركز.

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