تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-21 22:12:37 تقديم قائمة الجبهة والعربية والتغيير بشكل رسمي لخوض انتخابات الكنيست |  2019-02-21 22:08:05 استطلاع:غانتس يتقدم على نتنياهو 36 مقابل 30 مقعد |  2019-02-21 22:03:05 المحكمة المركزية ترفض قضية الطعن بانتخابات المجلس الملي الارثوذكسي بالناصرة |  2019-02-21 22:00:58 سقوط طفلة 6 اشهر في سخنين وحالتها خطيرة |  2019-02-21 20:04:18 5 خطوات تخلصك من المخاوف وتحسن تركيزك! |  2019-02-21 19:59:18 السياسة والزعامة.. وصراع الديوك |  2019-02-21 19:36:00 بعد قليل : تقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير |  2019-02-21 17:35:34 اصابة شابين باطلاق نار على متجر في الناصرة |  2019-02-21 16:27:20 رجا زعاترة - لم يتم توقيع اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير بعد وإمكانية إعادة المشتركة برمّتها لم تزل قائمة |  2019-02-21 16:30:19 اهالي حي مشطة في عرابة : بصعوبة نصل لبيوتنا |  2019-02-21 15:19:46 استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي |  2019-02-21 14:53:47 صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس |  2019-02-21 14:16:24 وفاة محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف |  2019-02-21 14:30:56 إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! |  2019-02-21 14:30:21 لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

5 خطوات تخلصك من المخاوف وتحسن تركيزك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بإمكان تقنيات التنفس و #التأمل_الذاتي أن تساعد لحد كبير في تحسين التركيز والحفاظ على الهدوء، في زمن يعيش فيه الناس الكثير من القلق بفعل الحياة المعاصرة.

وقد كشفت دومينيك أنتيجليو (42 عاماً) وهي خبيرة في هذا المجال من لندن، عن هذا التصور الذي قد يكون معروفًا بشكل نظري، بيد أنها وضعت خمسة أسس أو خطوات ضرورية لكي تؤتي هذه التقنيات الفائدة المرجوة منها، في كتابها حديث النشر والأكثر مبيعًا، الذي يحمل عنوان The Power-Changing Power of Sophrology.
المؤلفة قامت بتوضيح كيفية التأمل المجدي، الذي عرّفته باسم "الحركي" الذي يجمع بين التمارين اللطيفة وتقنيات التفكير والهدوء، وتقول إنه يقود إلى تغيير الأسلوب الذي يدير به الإنسان تعامله مع المواقف الصعبة.
طب السوفرولوجياوتشرح بأن الجسد الإنساني يذهب إلى وضعية المقاتلة أو المقاومة عندما تضغط عليه باستمرار، ما يعوق القدرة السوية على التفكير السليم.
وتشير إلى أن طب السوفرولوجيا الذي يعنى بالتوازن القائم ما بين الجسم والعقل، يمكن أن يحل الكثير من المشاكل المعقدة في هذا الإطار، حيث يمكن تعزيز الصحة المثالية والعافية.
وتستخدم تقنيات السوفرولوجيا العديد من الأمور، مثل اليوغا والتأمل والتنويم المغناطيسي والاسترخاء الكلاسيكي، وتعتبرها مفاتيح الحياة الأكثر سعادة.
وبإمكان الشخص وعبر الاستفادة من بناء الثقة عبر هذه الأساليب، أن يحفز المزيد من الأمور في الحياة المهنية والنجاح عامة في تفاصيل حياته المختلفة.
معالجة الخوفوترى دومينيك أنتيجليو أن الخوف يعتبر واحدًا من المعوقات الكبيرة في حياة الإنسان، فهو "عاطفة قوية غالباً ما تمنعك من الحياة الحيوية إلى أقصى حد، ما يعمل على إخفاء الحكمة التي تختزنها بداخلك".
وتشرح بأنه "يمكنك تعلم كبح هذه العاطفة من خلال تدريب عضلات الثقة"، بأن تتحدى نفسك لتشعر بالراحة حتى في المواقف الصعبة.
عودة إلى السوفرولوجيا هنا، فهي لها جذور في علم النفس العصبي، إذ تعتبر طريقة منظمة تقود المرء خطوة فخطوة لتساعده بأن يتغلب على التوتر، وبناء الثقة وتقليل المخاوف.
ويساعد الاسترخاء التأملي على أن يجعل العقل منتبهًا ومستعدًا لاستيعاب المعلومات بشكل جيد.
5 خطواتبالنسبة للخطوات الخمسة التي تقترحها المؤلفة للحفاظ على الهدوء فهي:
1- التعرف على الخوف: أي الإقرار بما تشعر به دون الحكم عليه، بأن تدرك أن الخوف هو آلية للحماية وليس عدوًا، وله دور بعض المرات في إنقاذ المرء من مواقف خطيرة. لكنه قد يصبح مشكلة إذا فقدنا بوصلة التعامل معه بتوازن وإدراك معرفي ما يفقدنا متعة الحياة. لهذا تعلم أن تتصل بخوفك وتديره بوعي عن طريق تقنية الجلوس والاسترخاء والغوص في أعماق النفس. ومراقبة الأحاسيس التي يخلقها الخوف مثل ضيق التنفس.
2- ضخ الحيوية في الجسم: ذلك بعد أن تكون قد حددت مكامن الخوف مع التخلص من الهواء الضار داخلك، بالتنفس المنظم، هناك تقنيات تشرحها المؤلفة مثل الوقوف بطول قامتك والتنفس مع تحريك الذراعين ثم التخلص تدريجيًا من التوتر والمخاوف.
3- تدريب عينك الداخلية، أو عين الدماغ: بمعنى بناء تصورات إيجابية في التخييل الداخلي لك، تقودك إلى حالة رائعة وأكثر راحة للنفس. أي كيف نحوّل الخوف إلى طاقة إيجابية تقاوم التعب والعجز وتتحداهما؟! هنا أيضا توجد تمارين معينة وتقنيات في وضعية الجلوس مع استرجاع الذاكرة باتجاه مواقف استطعت فيها أن تكون مقاوماً للخوف وقاهرًا له.
4- إشراك العضلات في التنفس: لابد أن تدرك أن الصدر هو المنطقة التي نحبس فيها مشاعرنا ونشعر بالضيق، أيا كان نوعه، وهنا توجد تمارين تعيد توزيع وتشتيت الخوف عبر التنفس وبسط العضلات ابتداء من منطقة الصدر إلى البطن أسفلها، ويكون ذلك في وضعية الجلوس وإغلاق العينين والتركيز الذهني على قهر المخاوف.
5- إشراك نصفي الدماغ في المقاومة: هنا تستخدم تقنية تقوم على تمرين يسمى بالتراتاك Tratac وهو علاج أيضًا قوي لإجهاد العينين، حيث تقوم بإمساك ذراعك أمامك والتركيز على صورة مصغرة مع الاستنشاق عن طريق الأنف وحبس الأنفاس ومن ثم محاولة حفظ هذه الصورة بشكل دقيق دون أن تفكر بأنك تحفظها، ومن ثم استرجاعها بعد إغماض العينين. كذلك عمل بعض الإيحاءات بالرسم الوهمي بالإبهام على الوجه ومن ثم الزفر عن طريق الفم، كل ذلك يساعد في إشراك الدماغ والجسم في رفع قدرة التركيز. حيث تشير الأبحاث إلى أن تمرين التراتاك يؤدي إلى زيادة التفاعل بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر للدماغ من أجل زيادة التركيز في المهام الصعبة.
5 خطوات تخلصك من المخاوف وتحسن تركيزك!




كلمات متعلقة

5, خطوات, تخلصك, من, المخاوف, وتحسن, تركيزك!,

تابعونــا

لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر 2019-02-21 | 14:30:21

أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة أول اختبار سريري لمجموعة...

تمرين بسيط ينقذ حياة الرجال! تمرين بسيط ينقذ حياة الرجال! 2019-02-21 | 12:00:20

وجدت دراسة جديدة أن القدرة على القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط تخفض خطر الإصابة...

حفنة مكسرات يوميا تحمي من "مرض العصر" حفنة مكسرات يوميا تحمي من "مرض العصر" 2019-02-21 | 10:30:45

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول حفنة من المكسرات يوميا، مثل الكاجو والفستق والجوز...

ست علامات تدل على ضعف عمل الغدة الدرقية ست علامات تدل على ضعف عمل الغدة الدرقية 2019-02-21 | 08:59:00

تقع الغدة الدرقية وهي أبرز الغدد الصماء في جسم الإنسان، أمام القصبة الهوائية، حيث...

المكسرات.. وصية طبية لمرضى السكري لهذا السبب المكسرات.. وصية طبية لمرضى السكري لهذا السبب 2019-02-20 | 22:18:45

أشارت دراسة أميركية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما...

اليكم فوائد السبانخ في الرجيم اليكم فوائد السبانخ في الرجيم 2019-02-20 | 15:45:46

فوائد السبانخ في الرجيم المخسس وخسارة الوزن مثبتة في دراسة سويديَّة تحدَّثت عن...

ماذا يحدث إذا تناولت البصل بانتظام يوميا؟ ماذا يحدث إذا تناولت البصل بانتظام يوميا؟ 2019-02-20 | 14:45:59

يعتبر البصل من الخضروات التي لانستغني عنها في وجباتنا اليومية، وكشف المعالج...

ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة ؟ ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة ؟ 2019-02-20 | 14:00:32

توصل علماء جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الالتهابات...

نبتة الساموراي "تبطئ الشيخوخة".. والسر في الـ"دي إم سي" نبتة الساموراي "تبطئ الشيخوخة".. والسر في الـ"دي إم سي" 2019-02-20 | 12:30:33

كشفت دراسة طبية حديثة أن نبتة يابانية قديمة، كانت سببا رئيسيا في الحياة الصحية...

20 سيجارة يوميا.. ماذا تفعل بالمدخنين ؟ 20 سيجارة يوميا.. ماذا تفعل بالمدخنين ؟ 2019-02-20 | 11:00:08

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تدخين 20 سيجارة أو أكثر يوميا، من شأنه أن يتسبب بأضرار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين احتراق شاحنة داخل انفاق الكرمل دون اصابات اضرار اسعاف اطفاء ريال مدريديلا شوتبث مباشر ريال مدريدمشاهدة يوتويب يوتويب ريال مدريدمباراة ريال مدريد وملقاهيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليمدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com