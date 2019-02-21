السياسة, والزعامة.., وصراع, الديوك,

كان بودي أن أمتدح القوائم العربية ولكنها ما زالت تتنكر لمسؤوليتها عن إضاعة الصوت العربي وتعتبر انها "غير مسؤولة"! قوائم الوسط اليهودي, ورغم خلافاتهم, رسمت وحددت مطالبها بوضوح وبدقة وأهمها التشدد للدولة اليهودية. بينما مرشحو الوسط العربي يعلنون عن تشددهم للعنتريات والمحاصصة. هل ما زال الإنجاز الأهم والأكبر هو البحث عن الزعامات والمناصب؟.. نحن نختلف ونحارب على المقاعد والمقامات والتمسك بالمقاعد وعدم التنازل ولو أدى الأمر الى الإساءة الى أبناء مجتمعنا العربي.. فكلهم مقامات. وسطنا العربي بحاجة الى من يرسم حقوقه الشرعية ويخطط لمستقبله.. وليس من يهمش وضعنا المهمش أصلاً.. الأغلبية العربية لا تريد "قائدا وقيادة" قد نصبت نفسها بنفسها, لأن صوت المواطن هو من سيصنع القائد.. وعندما يصبح لدينا قائد فعندها لن يجرؤ أحد على القيام بتصرفات عنصرية ضدنا. لن نحرق ما تبقى من وضعنا المهمش بسبب تخطيط وتنفيذ العنصريين فيه. هم المسؤولون عن شعورنا بعدم الانتماء لهذه الدولة.. على الأحزاب العربية أن تكون العنوان الذي من خلاله يواجه المجتمع العربي قضايا التعليم والميزانيات وتوسيع مسطحات مدننا وقرانا وترميم الشوارع والاهتمام بالصحة..وأخطر قضية.. هي العنف والجريمة.. لقد شبعنا جرائم!! لنقاوم العنف ونقاوم من علمنا حمل السلاح واستعماله ومن ثم الاقتتال بعضنا ضد بعض. أنتم العنوان!! هل قررتم هذه المرة التخلي عن العنتريات وعن لقب التجار وعن صراع الديوك؟ في دورة الكنيست الـ 21 يجب التركيز على صحوتنا وانتمائنا للأرض وعدم التخلي عنها وهجرها.. نريد العيش في دولة لجميع مواطنيها بدون تمييز لأن التمييز يحمل صفة الخبث.* * *

بدها شوية توضيح...* بسبب الفكر السياسي أصبح الجنرالات أسياد التنافس في الانتخابات والسجال في التفوهات أصبح في الحضيض.* * ** حسب الاستطلاعات ولأول مرّة تتفوق أحزاب اليسار على أحزاب اليمين.... هذا إذا كان هناك يسار أصلاً..* * ** أعلنت رئيسة وزراء صربيا المثلية أن شريكتها أنجبت طفلاً.... مبروك.* * ** بعد تسجيل أول هدف لأتلتيكو الإسباني في الدقيقة 79, قام مدرب الفريق بحركة مستفزة غير لائقة!! حتى الرياضة... لا تخلو من العنف.ڤيدا مشعور