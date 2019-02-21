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بعد قليل : تقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير



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افادت مصادر مطلعه انه سيقوم بعد قليل ممثلين عن الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير بالتوجه الى الكنيست لتقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بينهما .

وتفيد المصادر ان الاتفاق ينص على ترأس النائب ايمن عودة للقائمة والنائب الدكتور أحمد الطيبي في المكان الثاني اما النائبة عايدة توما في المكان الثالث والنائب السابق اسامه السعدي في المركز الرابع والنائب د. يوسف جبارين في المكان الخامس .

وتشهد الساحة السياسية الانتخابية في المجتمع العربي على صعيد تحركات الاحواب العربية حركة نشطة منذ ساعات فجر اليوم الخميس في ظل اقتراب موعد تقديم القوائم دون التوصل لاتفاق بشأن اعادة القائمة المشتركة الى سابق تركيبتها.

وعلم مراسلنا ان هناك مفاوضات حثيثة على اعلى المستويات بين حزبي الجبهة والعربية للتغيير بشأن بلورة اتفاق يقضي بتعاقد بين الطرفين لخوض الانتخابات معا .
بعد قليل : تقديم الحزب الجديد بعد الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير




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