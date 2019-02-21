د.عزمي, حكيم, يعلن, برائته, من, الجبهة, بعد, الاتفاق, مع, العربية, للتغيير,

أعلن قيادي الجبهة في الناصرة وعضو بلدية الناصرة السابق الدكتور عزمي حكيم برائته من الجبهة وذلك بعد الاعلان عن الاتفاق المبدئي بين الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير لخوض انتخابات الكنيست .

وجاء اعلان د.حكيم عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسوك حيث كتب :" وهكذا وبعد قرابة النصف قرن في هذا البيت الجبهة والحزب الشيوعي الذي ترببت فيه على الكرامة والرأس المرفوع اعلن برائتي من هذا الجسم لانهم لم يبقوا على ومن كرامتنا الا ما يسمى بالكرسي .وطبيعي في هذه الحالة لن ابحث عن بديل فلا يوجد لدي بديل غيرهم فساعتكف في بيتي ولن اكون عدو لهم فبالنهاية هذا بيتي الذي تربيت به واهلي الذين تربيت معهم ولكن عندما يحيدون عن الطريق الذي تربينا عليه(الكرامة والمبدأيه ) فلا يسعني الا ان اهجرهم وان ابقى متمسكا بتاريخي تاريخهم الناصع ولن اكون جزأ من حاضرهم وربما اكون جزأ من مستقبلهم بعد ان يرحلوا او يعودوا الى رشدهم .شكرا لكم على ماض اعتز به وعفوا لا استطيع ان اكون جزأ من حاضركم ولا مستقبلكم مع شركائكم الجدد .انه يوم حزين اسجله والغصه تقتلني