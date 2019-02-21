اصابة, شابين, باطلاق, نار, على, متجر, في, الناصرة,

كلمات متعلقةاصابة, شابين, باطلاق, نار, على, متجر, في, الناصرة,
قال رجا زعاترة القيادي في الجبهة قبل قليل :" وفد الجبهة في طريقه إلى لجنة...
"بعد ان قمنا بتعبيد الشارع الموصل للحي في مشطة على حسابنا الخاص ,قامت شركة المياه...
لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء . وقد رجحت...
تم اليوم نشر فيديو توثيق جريمة قتل حسيب موسى 60 عاما من الناصرة باطلاق النار عليه...
إنضم الأستاذ (البروفيسور) داني غليكمان - أخصائي الأمراض المعدية والفيروسية...
قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. عفو اغبارية اليوم الخميس : بعد...
أدى عشرات المقدسيين صلاة الظهر، اليوم الخميس، عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى...
تشهد الساحة السياسية الانتخابية في المجامع العربي على صعيد تحركات الاحواب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط اجرته...
اسفرت حملة واسعة لشرطة السير في منطثة الشمال طالت عدة قرى ومدن عربية عن تحرير...