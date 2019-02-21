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اصابة شابين باطلاق نار على متجر في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب مساء اليوم الخميس شابين (17و20عاماً)اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الناصرة , الشابين وصلا الى مستشفى الناصرة الانجليزي لاستكمال العلاج .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن وصول شابين الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالتهما متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار .

الشرطة باشرت التحقيق ووصلت الى مكان الحادث وهو متجر في حي الكروم في المدينة .
اصابة شابين باطلاق نار على متجر في الناصرة




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