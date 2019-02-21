اصابة, شابين, باطلاق, نار, على, متجر, في, الناصرة,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن وصول شابين الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالتهما متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار .الشرطة باشرت التحقيق ووصلت الى مكان الحادث وهو متجر في حي الكروم في المدينة .

اصيب مساء اليوم الخميس شابين (17و20عاماً)اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة الناصرة , الشابين وصلا الى مستشفى الناصرة الانجليزي لاستكمال العلاج .

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