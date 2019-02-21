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رجا زعاترة - لم يتم توقيع اتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير بعد وإمكانية إعادة المشتركة برمّتها لم تزل قائمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال رجا زعاترة القيادي في الجبهة قبل قليل :" وفد الجبهة في طريقه إلى لجنة الانتخابات في القدس، ومعه قائمة الجبهة.



واضاف :"  لم يتم - حتى الساعة - توقيع اتفاق مع العربية للتغيير. توجد اتصالات مع العربية للتغيير ومع تحالف الإسلامية والتجمع.


وتابع :" الجبهة جاهزة لخوض الانتخابات وحدها، وفي تحالفات ثنائية أو ثلاثية، وإمكانية إعادة المشتركة برمّتها لم تزل قائمة!




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