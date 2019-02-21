اهالي, حي, مشطة, في, عرابة, :, بصعوبة, نصل, لبيوتنا,

"بعد ان قمنا بتعبيد الشارع الموصل للحي في مشطة على حسابنا الخاص ,قامت شركة المياه بالعمل على مد شبكة الصرف الصحي وشبكة للمياه وتركت لنا الشارع دون تعبيد" هذا ما قاله المواطن عزات موسى بدارنه من عرابة في حديث للصنارة نت اليوم الخميس .

واضاف :" نعاني الكثير وخاصة من الوحل وعدم وصول سيارة جمع النفايات حيث ننقل النفايات بانفسنا للمكب ,توجهنا للبلدية وقال لي المهندس ان لا علاقة للبلدية بالموضوع وعليك التوجه لشركة المياه , وهناك اكثر من عشرة بيوت ".زاهي خطيب نائب رئيس البلدية في عرابة قال لمراسل الصنارة نت :" لقد توجه مهندس البلدية لمير شركة المياه ووعده بمعالجة الامر غدا وباسرع ما يمكن للحد من معناة الاهالي .من عوض دراوشه