بيلا, حديد, تتألق, في, عرض, ازياء, البيرتا, فيريتي,

بيلا حديد تذهل الانظار بجمالها في عرض ازياء البيرتا فيريتي, لخريف شتاء 2019-2020, خلال اسبوع الموضة العالمي في ميلانو.

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جورج كلوني لأمل علم الدين.. “لقد انتهى كلّ شيء” 2019-02-18 | 14:50:09 منذ اليوم الأوّل لزواجهما، يواجه كلّ من النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم...

فضائح جديدة تلاحق مايكل جاكسون بعد وفاته 2019-02-18 | 08:56:41 يبدو أن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، أصبح مادة خصبة لوسائل الاعلام العالمية...

بعد 10 أعوام من وفاته.. مفاجأة عقب تشريح جثة مايكل جاكسون 2019-02-15 | 12:38:10 أظهرت نتائج تشريح جثة المغني والراقص وملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون مفاجئات...

كيم كارداشيان تواجه دعوى قضائية بـ 100 مليون دولار 2019-02-14 | 11:00:25 رفعت شركة تقنية أمريكية دعوى قضائية ضد النجمة الشهيرة، كيم كارداشيان، عقب...

مظهر سيلين ديون "المريب" يثير التساؤلات.. و"الملكة" ترد 2019-02-04 | 14:55:51 أبدت المغنية العالمية سيلين ديون، استياءها من التساؤلات والانتقادات التي...

هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري 2019-02-04 | 10:00:43 مع انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لمسكنهم الجديد في المسكن الريفي...

زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز تكشف المستور عن خلافهما 2019-02-03 | 10:22:26 طالب النجم التركي محمد نجاتي شاشماز في دعوى الطلاق التي رفعها ضد زوجته نجاهان...

سعر خيالي "لأسنان" كيم كاردشيان الماسية! صورة 2019-01-14 | 13:36:49 نشرت النجمة، كيم كاردشيان ويست، على حسابها في إنستغرام، صورا لإكسسوارات فاخرة من...

كيت هدسون تنشر صورة وهي ترضع طفلتها 2019-01-13 | 18:03:53 نشرت الممثلة الأمريكية كيت هدسون صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها...