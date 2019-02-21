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بيلا حديد تتألق في عرض ازياء البيرتا فيريتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بيلا حديد تذهل الانظار بجمالها في عرض ازياء البيرتا فيريتي, لخريف شتاء 2019-2020, خلال اسبوع الموضة العالمي في ميلانو.




تصوير: AFP  




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