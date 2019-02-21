استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي

لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء .

وقد رجحت معلومات موثوقة تؤكد ان اتفاقا مبدئا وقع بين الطرفين على خضو النتخابات بقائمة ثنائية مشتركة برئاسة ايمن عودة والطيبي .وأشارت هذه المصادر ، الى انه وفق هذا الاتفاق ستحصل العربية للتغيير على الأماكن الثاني والخامس والسابع (2 – 5 – 7) في القائمة المشتركة.الطرفان سيخوضان الانتخابات تحت اسم "جبهة عربية للتغيير" وان الرئاسة ستكون مشتركة بين النائبين عودة والطيبي.وحتى الان لم يصدر اي بيان رسمي من الطرفين يؤكد فحوى ومضمون الاتفاق.