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استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء .



وقد رجحت معلومات موثوقة تؤكد ان اتفاقا مبدئا وقع بين الطرفين على خضو النتخابات بقائمة ثنائية مشتركة برئاسة ايمن عودة والطيبي .

وأشارت هذه المصادر ، الى انه وفق هذا الاتفاق ستحصل العربية للتغيير على الأماكن الثاني والخامس والسابع (2 – 5 – 7) في القائمة المشتركة.


 الطرفان سيخوضان الانتخابات تحت اسم "جبهة عربية للتغيير" وان الرئاسة ستكون مشتركة بين النائبين عودة والطيبي.



وحتى الان لم يصدر اي بيان رسمي من الطرفين يؤكد فحوى ومضمون الاتفاق.




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