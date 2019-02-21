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شاهدوا - فيديو يوثق جريمة قتل النصراوي حسيب موسى رميا بالرصاص في طبعون وتقديم لائحة اتهام



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تم اليوم نشر فيديو توثيق جريمة قتل حسيب موسى 60 عاما من الناصرة باطلاق النار عليه في مركز تجاري في كريات طبعون قبل حوالي شهر.



يظهر بالتوثيق شاب 17 عاما يطلق النار على المغدور.


اليوم قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام بحق الشاب 17 عاما واثنين اخرين تتضمن تهم القتل المتعمد وحيازة سلاح والتخطيط لارتكاب جريمة




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