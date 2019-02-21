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صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس



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من المتوقع ان يتوجه بعد قليل رئيس الحزب القومي العربي محمد كنعان الى مدينة القدس لتقديم اوراق قائمة الحزب لانتخابات الكنيست .


وتم قبل قليل نشر صور لرئيس الحزب محمد كنعان خلال تعبئة نماذج القائمة للكنيست قبيل التوجه الى القدس لتقديم القائمة .




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