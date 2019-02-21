صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس

من المتوقع ان يتوجه بعد قليل رئيس الحزب القومي العربي محمد كنعان الى مدينة القدس لتقديم اوراق قائمة الحزب لانتخابات الكنيست .
وتم قبل قليل نشر صور لرئيس الحزب محمد كنعان خلال تعبئة نماذج القائمة للكنيست قبيل التوجه الى القدس لتقديم القائمة .
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