وفاة, محمود, جاسم, ابو, صبحي, رميحات, من, عرب, الحلف,

انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف وتقبل التعازي في بيته الكائن في بسمة طبعون(حلف ام راشد).

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