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وفاة محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف



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 انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف وتقبل التعازي في بيته الكائن في بسمة طبعون(حلف ام راشد).





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