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لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة أول اختبار سريري لمجموعة أدوية لتدمير خلايا النمط الظاهري الخرفي على متطوعين.



ويفيد موقع "Science Alert" بأن نتائج الاختبار مشجعة وواعدة، حيث اشترك فيه 14 متطوعا يعانون من تليف رئوي مجهول السبب، يؤدي إلى الموت سريعا. وخلال ثلاثة أسابيع، حصل المرضى على تسع جرعات من دواء dasatinib المستخدم في علاج سرطان الدم، ومركب كيريسيتين الذي يدخل في مكونات العديد من المكملات الغذائية البيولوجية.


وساعد المستحضر المتكون من dasatinib وكيريسيتين في القضاء على الخلايا من النمط الظاهري الخرفي المتضررة جدا، ولكنها لا تموت وتستمر في إنتاج إشارات بيوكيميائية، تسبب شيخوخة الخلايا الأخرى والجسم عموما.


وأصبح المرضى في نهاية الاختبار قادرين على المشي أفضل من السابق، إضافة إلى تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية. كما أنهم لم يعانوا من آثار جانبية من العلاج المستخدم.


وبحسب الباحثين، على الرغم من أن هذا الاختبار أولي، إلا أنه استعرض فائدة المستحضر في علاج أمراض الشيخوخة التي ينسب لها التليف الرئوي مجهول السبب.


ومن المفترض أن يشارك في الاختبار الثاني 15 شخصا يعانون من التليف الرئوي و20 مريضا يعانون من أمراض الكلى المزمنة. وإذا كانت النتائج إيجابية وأثبتت فعالية المستحضر، سيتم اختباره على نطاق أوسع.




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