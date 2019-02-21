سرقة, منزل, نجم, ليفربول, أثناء, خوضه, مباراة, البايرن,

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تدرس فكرة بيع الويلزي غاريث بيل،...
قال باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من...
فجر مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، مساء الأربعاء، موجة غضب عارمة...
استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جماهير مضيفه أتلتيكو...
فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما...
تلقى عشاق برشلونة الإسباني، خبرًا سارًا، اليوم الأربعاء، خلال تدريبات الفريق...
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن والد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، يلعب...
فرض نادي ليون التعادل السلبي على ضيفه برشلونة ضمن ذهاب دور ثمن النهائي لدوري...
ينتظر عشاق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، قرار لجنة العقوبات بالاتحاد...
"يملكون فريقا جيدا وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو" بهذه العبارة علق الأرجنتيني...