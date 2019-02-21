اليسا, تنشر, اول, صورة, بعد, عمليتها, الجراحية, في, بروكسل,

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لا شكّ أن حقيقة طلاق مقدمة البرامج كارلا حداد من زوجها الممثل طوني أبو جودة...
أدّى الممثل السوري قيس الشيخ نجيب مشاهده الأولى في مسلسل "مسافة أمان"، أمام...
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها...
بعد مناوشتها الأخيرة مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج،...
بعد أن أعاد الإعلام الفرنسي قضية الفنان سعد لمجرد إلى الأضواء، أكّد محامي...
بعد أن انتشر خبر زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم من دون أن...
تواصل الاعلامية الاردنية علا الفارس الرد على الانتقادات، التي تتعرض لها منذ...
تعرضت نجمة The Voice الفنانة الأردنية نداء شرارة للسخرية من أحد متابعيها، والذي وصفها...
إحتفالاً بعيد زواجه الثالث الذي يصادف بالأمس في الـ19 من شهر شباط/فبراير، نشر...
فاجأ فريق عمل مسلسل «مقامات العشق»، بطلته، الفنانة السورية نسرين طافش، واحتفلوا...