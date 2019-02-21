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د. عفو اغبارية : بعد بضع ساعات ستقدّم الجبهة قائمتها ونسعى لأوسع وأعرض قائمة للجبهة وحلفائها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. عفو اغبارية اليوم الخميس : بعد بضع ساعات ستقدّم الجبهة قائمتها للجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال 21.



وأضاف د. اغبارية: أكدنا ونؤكد تمسكنا بكل ما يعزز تمثيل الجماهير العربية وجميع القوى الديمقراطية في البلاد. لذا نسعى لخوض الانتخابات بأوسع وأعرض قائمة للجبهة وحلفائها، ونتواصل مع عدة قوى وأحزاب.




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