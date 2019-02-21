د., عفو, اغبارية, :, بعد, بضع, ساعات, ستقدّم, الجبهة, قائمتها, ونسعى, لأوسع, وأعرض, قائمة, للجبهة, وحلفائها,

وأضاف د. اغبارية: أكدنا ونؤكد تمسكنا بكل ما يعزز تمثيل الجماهير العربية وجميع القوى الديمقراطية في البلاد. لذا نسعى لخوض الانتخابات بأوسع وأعرض قائمة للجبهة وحلفائها، ونتواصل مع عدة قوى وأحزاب.

قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. عفو اغبارية اليوم الخميس : بعد بضع ساعات ستقدّم الجبهة قائمتها للجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال 21.

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