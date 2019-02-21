جديد, في, لئومي:, خدمة, تحديد, موعد,

باستطاعة زبائن البنك تحديد موعد مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي كل مكان في البلاد، دون الحاجة للانتظار بالدوريعرض بنك لئومي في هذه الأيام خطة "لئومي واحد للزبون"، لملاءمة نموذج الخدمة في البنك للزبائن. في إطار الخطة، اطلق البنك خدمة تحديد موعد ليتمكن الزبائن الخصوصيين من تحديد موعد شخصي مع موظف بتنسيق مسبق، في جميع فروع لئومي وفي اي مكان في البلاد، حيث يأتي موظف البنك مستعداً للقاء وفق الموضوع المطلوب، ولا يحتاج الزبون إلى الانتظار بالدور، وبالإمكان تعيين الموعد من خلال جميع قنوات لئومي: الموقع، التطبيق وعن طريق الهاتف *5522 .