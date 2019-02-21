أدى عشرات المقدسيين صلاة الظهر، اليوم الخميس، عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك من جهته الشرقية.

وقالت مصادر محلية، إن الصلاة جرت في المنطقة رغم اجراءات امنية ، وانتشار عناصر الشرطة بكثافة في محيط باب الرحمة، في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون أداء الصلاة في هذه المنطقة للضغط على الاحتلال لإعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين.وتمكن شبان مقدسيون مساء امس الأربعاء، من إعادة كسر البوابة التي أغلقت بها قوات الاحتلال باب الرحمة.