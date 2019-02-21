مصادر تؤكد - تفاهمات أولية بين الجبهة والعربية للتغيير وبيان حاسم سيصدر بعد قليل

تشهد الساحة السياسية الانتخابية في المجامع العربي على صعيد تحركات الاحواب العربية حركة نشطة منذ ساعات فجر اليوم الخميس في ظل اقتراب موعد تقديم القوائم دون التوصل لاتفاق بشأن اعادة القائمة المشتركة الى سابق تركيبتها.

وعلم مراسلنا ان هناك مفاوضات حثيثة على اعلى المستويات بين حزبي الجبهة والعربية للتغيير بشأن بلورة اتفاق يقضي بتعاقد بين الطرفين لخوض الانتخابات معا .وحتى الان لم يصدر اي تصريح من كلا الطرفين .