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الريال يتخلى عن أغلى لاعب في تاريخه لعيون نجمين عالميين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تدرس فكرة بيع الويلزي غاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوف الفريق بنجوم من الطراز العالمي.



وذكرت الصحيفة أن بيل لا يمكنه تحمل المنافسة على مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني للفريق الملكي سانتياغو سولاري، يفضل الاعتماد على الجناح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، أو الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، على حساب الدولي الويلزي.


وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الملكي تدرس إمكانية بيع بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد يكون جزءا من صفقة التعاقد مع الثنائي البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي، والدنماركي كريستيان إريكسون نجم خط وسط توتنهام.



وأحرز بيل 12 هدفا في 30 مباراة خاضها مع الفريق الملكي هذا الموسم في مختلف المسابقات، ولكن منذ الـ27 من الشهر الماضي، وبعد تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب، فقد ظهر مرتين فقط في التشكيلة الأساسية للريال.



وانضم صاحب 29 عاما للريال عام 2013 قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، وهو أغلى لاعب ضمه الريال لصفوفه، وتقدر قيمته حاليا بحوالي 80 مليون يورو.




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