كارلا, حداد, تخرج, عن, صمتها.., هل, انفصلت, عن, زوجها, ؟,

لا شكّ أن حقيقة طلاق مقدمة البرامج ​كارلا حداد​ من زوجها الممثل ​طوني أبو جودة​ دائما تثير الجدل، خصوصا وأنهما لم يتحدّثا عن هذا الموضوع إلى العلن بطريقة واضحة.

الأمر الذي دفع بأحد المتابعين إلى طرح هذا السؤال على حداد عندما فتحت باب الأسئلة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لترد نافية الخبر، وأرفقت التعليق بصورة تجمعها مع زوجها مزينة بعلامة قلب.من ناحية أخرى، وحول قرارها ترك برنامج “رقص النجوم”، أكدت كارلا أنّها اتخذت القرار في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة.