تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-21 15:19:46 استمرار المفاوصات - انباء عن اتفاق مبدئي بين الجبهة والعربية للتغيير لقائمة ثنائية برئاسة عودة والطيبي |  2019-02-21 14:53:47 صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس |  2019-02-21 14:16:24 وفاة محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف |  2019-02-21 14:30:56 إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! |  2019-02-21 14:30:21 لأول مرة .. اختبار دواء وقف الشيخوخة على البشر |  2019-02-21 13:50:21 جديد في بادا - بوريا - أخصائي في الأمراض المعدية الفيروسية للأطفال |  2019-02-21 13:34:14 د. عفو اغبارية : بعد بضع ساعات ستقدّم الجبهة قائمتها ونسعى لأوسع وأعرض قائمة للجبهة وحلفائها |  2019-02-21 13:22:34 صور - مقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" |  2019-02-21 13:18:52 مصادر تؤكد - تفاهمات أولية بين الجبهة والعربية للتغيير وبيان حاسم سيصدر بعد قليل |  2019-02-21 13:00:44 آخر صرعة في عالم المخدرات.. "شم" دخان حاويات القمامة |  2019-02-21 12:30:27 إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل |  2019-02-21 12:02:53 ضبط مسدس وذخيرة بسيارة في رهط واعتقال شاب |  2019-02-21 11:46:54 خلال حملة لشرطة السير في منطقة الشمال- ضبط طفل 5 سنوات يجلس بحضن شقيقه15 عاما ويقود سيارة في الزرازير |  2019-02-21 12:00:45 جريمة هزت المغرب.. رجل يقتل زوجته ويحول جثتها إلى رماد! |  2019-02-21 11:25:07 مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كارلا حداد تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن زوجها ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا شكّ أن حقيقة طلاق مقدمة البرامج ​كارلا حداد​ من زوجها الممثل ​طوني أبو جودة​ دائما تثير الجدل، خصوصا وأنهما لم يتحدّثا عن هذا الموضوع إلى العلن بطريقة واضحة.



الأمر الذي دفع بأحد المتابعين إلى طرح هذا السؤال على حداد عندما فتحت باب الأسئلة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لترد نافية الخبر، وأرفقت التعليق بصورة تجمعها مع زوجها مزينة بعلامة قلب.

 من ناحية أخرى، وحول قرارها ترك برنامج “رقص النجوم”، أكدت كارلا أنّها اتخذت القرار في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة.




كلمات متعلقة

كارلا, حداد, تخرج, عن, صمتها.., هل, انفصلت, عن, زوجها, ؟,

تابعونــا

اليسا تنشر اول صورة بعد عمليتها الجراحية في بروكسل اليسا تنشر اول صورة بعد عمليتها الجراحية في بروكسل 2019-02-21 | 14:30:21

نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة لها عبر حسابها انستقرام لطمأنة جمهورها على...

قيس الشيخ نجيب يبدأ تصوير مشاهده في "مسافة أمان" قيس الشيخ نجيب يبدأ تصوير مشاهده في "مسافة أمان" 2019-02-21 | 12:00:57

أدّى الممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ مشاهده الأولى في مسلسل "​مسافة أمان​"، أمام...

ميريام فارس في جلسة تصوير في المغسلة! ميريام فارس في جلسة تصوير في المغسلة! 2019-02-21 | 10:30:56

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها...

ياسمين عبدالعزيز تتناسى مشاكلها بجلسة تصوير جديدة ياسمين عبدالعزيز تتناسى مشاكلها بجلسة تصوير جديدة 2019-02-21 | 09:05:13

بعد مناوشتها الأخيرة مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج،...

محامي سعد لمجرد يتكلم عن صعوبة قضية موكله محامي سعد لمجرد يتكلم عن صعوبة قضية موكله 2019-02-20 | 15:45:37

بعد أن أعاد الإعلام الفرنسي قضية الفنان ​سعد لمجرد​ إلى الأضواء، أكّد محامي...

كم هو فارق العمر بين أنغام وزوجها الجديد!!‎ كم هو فارق العمر بين أنغام وزوجها الجديد!!‎ 2019-02-20 | 14:45:43

بعد أن انتشر خبر زواج ​الفنانة ​أنغام​​ من الموزع ​أحمد إبراهيم​ من دون أن...

علا الفارس بين الاحصنة: “أشعر بالراحة وانا اخاطب الحيوانات”! علا الفارس بين الاحصنة: “أشعر بالراحة وانا اخاطب الحيوانات”! 2019-02-20 | 14:00:33

تواصل الاعلامية الاردنية علا الفارس الرد على الانتقادات، التي تتعرض لها منذ...

بعد تعرضها للسخرية .. نداء شرارة: لن أتخلى عن حجابي بعد تعرضها للسخرية .. نداء شرارة: لن أتخلى عن حجابي 2019-02-20 | 12:30:20

تعرضت نجمة The Voice الفنانة الأردنية نداء شرارة للسخرية من أحد متابعيها، والذي وصفها...

كيفانش تاتليتوغ مع زوجته بصورة رومنسية كيفانش تاتليتوغ مع زوجته بصورة رومنسية 2019-02-20 | 11:00:42

إحتفالاً بعيد زواجه الثالث الذي يصادف بالأمس في الـ19 من شهر شباط/فبراير، نشر...

مفاجأة لنسرين طافش في الكواليس بمناسبة عيد ميلادها مفاجأة لنسرين طافش في الكواليس بمناسبة عيد ميلادها 2019-02-20 | 10:00:05

فاجأ فريق عمل مسلسل «مقامات العشق»، بطلته، الفنانة السورية نسرين طافش، واحتفلوا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل ديانا حداد سلامها لفلسطين الناصرة مهرجان موازين المغرب العربي يارا مشعور ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلاحتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال على أكتاف سان. جيرمان.سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء جامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com