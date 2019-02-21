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عقرب سام يروع ركاب طائرة مدنية! صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رصد ركاب طائرة مدنية عقربا ساما كبير الحجم يسير بين دروج الأمتعة، فوق رؤسهم مباشرة، حيث قاموا بتصوير الحادثة الغريبة ونشروها عبر موقع تويتر.

وظهر العقرب على متن طائرة مدنية إندونيسية تابعة لشركة "Lion Air"، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد هبوطها في المطار ومباشرة الركاب بإنزال أمتعتهم من الدروج العلوية.


وتحدث بعض الركاب عن هلعهم بمشاهدة العقرب السام، ليسارعوا بالابتعاد عن موقعه، وبعد ندائهم لأفراد طاقم الطائرة، فشلوا بالقبض على العقرب، إذ اختفى المتسلل فجأة عن أنظار الجميع.


كما ذكر شهود عيان أن العقرب ينتمي إلى فصيل سام من العقارب الآسيوية، وأكثرها عدوانية، والذي ينتشر في بلدان عدة في جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وإندونيسيا ولاوس وفيتنام. 


وفي تعليقها على الحادثة، أكدت "Lion Air" أنها أجرت عملية فحص دقيق لمقصورة الطائرة، بعد مغادرة الركاب، إلا أنها لم تعثر أبدا على العقرب.




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