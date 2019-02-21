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إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، احتمال اندلاع نزاع عسكري مع إسرائيل، متهما الأخيرة بأنها "تنزع نحو المغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا.



ونقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عن ظريف أن إيران موجودة في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري، بالإضافة إلى القانون الدولي.


وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن تصرفات إسرائيل هي "نزعة نحو المغامرة"، مضيفا أن "نزعة المغامرة تكون دائما خطيرة".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد مؤخرا أن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية وأنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.




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