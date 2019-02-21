ضبط, مسدس, وذخيرة, بسيارة, في, رهط, واعتقال, شاب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط اجرته الشرطة بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية قام افراد من الشرطة بما فيهم من حرس الحدود بتفتيش مجمع 21 في مدينة رهط وضبطوا مسدس من نوع CZ ومشط ذخيرة مليئ بالذخيرة داخل سيارة، والتي وفقا للشبهات تم حيازتها بشكل غير قانوني.

تم توقيف مشتبه ، من سكان المدينة البالغ من العمر 20 عاما، وسوف يحال الى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم."ستواصل الشرطة مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية بشكل صارم وحازم بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الممتثلين للقانون"، هذا ما قيل في الشرطة.