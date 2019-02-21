ضبط, مسدس, وذخيرة, بسيارة, في, رهط, واعتقال, شاب,

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لا زالت المفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير جارية في هذه الاثناء . وقد رجحت...
تم اليوم نشر فيديو توثيق جريمة قتل حسيب موسى 60 عاما من الناصرة باطلاق النار عليه...
إنضم الأستاذ (البروفيسور) داني غليكمان - أخصائي الأمراض المعدية والفيروسية...
قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. عفو اغبارية اليوم الخميس : بعد...
أدى عشرات المقدسيين صلاة الظهر، اليوم الخميس، عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى...
تشهد الساحة السياسية الانتخابية في المجامع العربي على صعيد تحركات الاحواب...
اسفرت حملة واسعة لشرطة السير في منطثة الشمال طالت عدة قرى ومدن عربية عن تحرير...
حصلت الشابة ثبات الخطيب من مدينة جنين مؤخرا على براءتي اختراع أثناء عملها على...
تشهد الساحة السياسية الانتخابية في المجامع العربي على صعيد تحركات الاحواب...
عقد أمس الأربعاء 20/02/2019 جلسة عمل لمناقشة موضوع ازمة السير والمواصلات في مدينة...