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خلال حملة لشرطة السير في منطقة الشمال- ضبط طفل 5 سنوات يجلس بحضن شقيقه15 عاما ويقود سيارة في الزرازير



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفرت حملة واسعة لشرطة السير في منطثة الشمال طالت عدة قرى ومدن عربية عن تحرير العشرات من المخالفات على اختلاف انواعها لسائقين ضبطوا وهم يرتكبون مخالفات سير .


خلال الحملة داخل بلدة الزرازير فوجئ عناصر الشرطة لدى توقيفهم سيارة بان السائق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات يجلس بحضن شقيقه 15 عاما يعلمه السياقة في شوارع القرية .


وفي مدينة طمرة تم ضبط فتى 17.5 عاما يقود سيارة دون ان يكون قد استصدر رخصة وسياقة ولدى مطالبة الشرطة من السائق التوقف حاول الهرب بسيارته فاصطدم بسيارة أخرى وتم توقيفه .


الصور من الشرطة خلال حملتها في الشمال .




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