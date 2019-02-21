أدّى الممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ مشاهده الأولى في مسلسل "​مسافة أمان​"، أمام كاميرا المخرج ​الليث حجو​، بعد سنواتٍ من غيابه عن التصوير في ​سوريا​.

ويجسد الشيخ نجيب شخصية "يوسف" في المسلسل، الذي كتبته إيمان سعيد، وهو رسّام ومصور فوتوغرافي، يبحث عن "مسافة الأمان" الخاصّة به بين الحب والرغبة في السفر، بعدما فقد حماسه للعمل، بفعل ملاحقة أشخاص مجهولين له، ووفاة خطيبته. وشعوره بالذنب تجاهها.المشاهد الأولى للشيح نجيب جمعت بينه وبين الممثلة السوري ​هيا مرعشلي​، والوجه الشاب بلال الحموي.وتلعب هيا مرعشلي دور "صبا"، مدرّسة تنتمي لأسرة بسيطة، تربطها علاقة قوية بـ "سلام" (​سلافة معمار​)، وتعيش ظروفاً أسرية صعبة للغاية تؤدي لتحولاتٍ كبيرة في شخصيتها.المسلسل سلسلة درامية اجتماعية، ذات طابع تشويقي، مؤلّفة من ثلاثين حلقة، نتابع من خلالها حكايات عدّة لشخصياتٍ تتجنّب مزيداً من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حبٍّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول أملاً بالخلاص.